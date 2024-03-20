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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1291 пост • 56 подписчиков подписаться
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Женщина против тинейджеров

Женщина против тинейджеров

Автор:
20 марта 2024 12:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Новосибирск   женщина   конфликт   негатив   подростки   
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В одном из домов Новосибирска подростки громко вели себя вечером в подъезде, на что одна из жительниц вышла с ними на разговор

После сделанного замечания, подростки не только не ушли, но и пнули входную дверь, из-за чего начался конфликт с последующей дракой.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   Новосибирск   женщина   конфликт   негатив   подростки   
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36  комментариев
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26k
сеньор Леонсио Час назад
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13k
Copycat 6 минут назад
Если вы родители не будет воспитывать своих детей, это за вас сделают потом посторонние люди, и скорей всего сделают это в грубой форме
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63k
Олег 8 минут назад
выросло поколение, которое не следит за языком и не знает вкуса писдюлей. Зато чуть что- снимают видосики
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Мало, ох, и мало!!!!!!
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10k
insaider 42 минуты назад
Яжемать схлестнулась с будущими яжематерями!
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73
Пантелеймон Христофорович 42 минуты назад
они начинают мозг включать после пендаля или подзатыльника!!!
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2k
Димыч 46 минут назад
ЯЖдети ЯЖродителей подросли.
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1k
ФЫВАПРОЛ 50 минут назад
Личинки распоясались, а женщина молодец! Таким недоделкам надо перцовый баллон в "лицо".
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18k
Majul 51 минуту назад
Быдло против быдла. Чему удивляться?
И снимающие быдлища и тетка с дочерью такие же быдлятины.
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12k
Б.Касторский 57 минут назад
Воспитали онижедетей, онижематерей и даже местами онижеотцов и всем все всё должны! Но они никому и ничего. Ударишь? Станешь обвиняемым. Стерпишь? Укрепишь их в собственной правоте.
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11k
Сергей Час назад
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6k
Григорий Час назад
вот же мрази сопливые! всем по сраке!
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20k
Robin Hood Час назад
Этому подъезду (для питерцев - ПАРАДНОМУ) нужен свой герой
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дмитрий Час назад
ну и как вот с такими высерами поступать? П""ды дашь - сядешь, не дашь, у них будет ощущение, что им можно всё.
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6k
Babangdida Час назад
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Умиротворяющее зрелище...
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Обычно после такого из квартиры вылетает муж бабуин и "Онижедети" ноют в пабликах с разбитыми ёплами. Погом проверка СК , уголовное дело. Граждане вызывайте полицию
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61k
dima423 2 часа назад
Быдлоцирк какой то)
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12k
Том Сойер 2 часа назад
Есть прекрасное успокаивающее средство для таки сыкух и сыкунов - см. картинку.
Как ветром сдувает сопливых.
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