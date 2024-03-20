Женщина против тинейджеров

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В одном из домов Новосибирска подростки громко вели себя вечером в подъезде, на что одна из жительниц вышла с ними на разговор
После сделанного замечания, подростки не только не ушли, но и пнули входную дверь, из-за чего начался конфликт с последующей дракой.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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И снимающие быдлища и тетка с дочерью такие же быдлятины.
Как ветром сдувает сопливых.