Прогулка кота с неожиданным финалом

1166
1
1
Иногда всё не то, чем кажется. Данный факт лишний раз подтверждает этот "антигравитационный" кот, который любит гулять сам по себе.
Переход в другое измерение. Демон, не иначе!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Почти победил гравитацию
- «Кошка, ворона и человек»: продолжение истории
- Мужчина снял необычную прогулку кота
- Агрессивные звуки шокировали Барсика
- Кот-экстремал напугал своих хозяев
Новости партнёров
Ни плинтус пола, ни мебель не выдает секрета съемки )