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Сообщество Без кота и жизнь не та 1432 поста • 450 подписчиков подписаться
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Прогулка кота с неожиданным финалом

Прогулка кота с неожиданным финалом

Автор:
21 октября 2022 09:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Прикол   Юмор   видео   гравитация   животные   кот   прогулка   
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Иногда всё не то, чем кажется. Данный факт лишний раз подтверждает этот "антигравитационный" кот, который любит гулять сам по себе.
Переход в другое измерение. Демон, не иначе!

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   гравитация   животные   кот   прогулка   
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6  комментариев
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6k
donembro 36 минут назад
Я вчера так с работы шёл.
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12k
Александр Полчаса назад
Напомнило)))
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16
Jurij Полчаса назад
просто Майкл Джексон какой то)
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14k
Кот Скрипалей Полчаса назад
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3k
SNZV 56 минут назад
Забавно снято.
Ни плинтус пола, ни мебель не выдает секрета съемки )
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