Нахальные клиенты облили юную работницу автомойки лимонадом

Анна Харицки, как обычно, работала на автомойке 3 февраля в Индиане, США. Когда напротив неё медленно двигался седан, Анна тщательно мыла его мощной струёй из шланга.





Внезапно клиентка опустила стекло и плеснула в работницу лимонад. Неизвестно, хотела ли она намеренно облить работницу, но получилось именно так. Напиток выплеснулся прямо в лицо Анны.





Ни раздумывая ни секунды, девушка направила струю шланга прямо в обидчицу. После этого она продолжила работать, будто ничего не случилось.





Как выяснилось, клиентка приехала в автомойку вместе с молодым человеком. И он, и его возлюбленная оказались под мощным напором воды и уехали с подмоченной репутацией.