FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1223 поста • 53 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Нахальные клиенты облили юную работницу автомойки лимонадом

Нахальные клиенты облили юную работницу автомойки лимонадом

Автор:
19 февраля 2024 08:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   авто   автомойка   в мире   конфликт   лимонад   люди   машина   
5041
1
1

Месть бесстрашной 18-летней девушки была молниеносной и беспощадной.

Анна Харицки, как обычно, работала на автомойке 3 февраля в Индиане, США. Когда напротив неё медленно двигался седан, Анна тщательно мыла его мощной струёй из шланга.


Внезапно клиентка опустила стекло и плеснула в работницу лимонад. Неизвестно, хотела ли она намеренно облить работницу, но получилось именно так. Напиток выплеснулся прямо в лицо Анны.


Ни раздумывая ни секунды, девушка направила струю шланга прямо в обидчицу. После этого она продолжила работать, будто ничего не случилось.


Как выяснилось, клиентка приехала в автомойку вместе с молодым человеком. И он, и его возлюбленная оказались под мощным напором воды и уехали с подмоченной репутацией.

Работодатель встал на сторону 18-летней мойщицы машин и отказался её увольнять, а также запретил владельцу автомобиля пользоваться мойкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   авто   автомойка   в мире   конфликт   лимонад   люди   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Alex 3 часа назад
Молодец, но мало облила
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
DDM Минуту назад
Ну что, теперь игра - кто кому нанёс больше повреждений? С адвокатами и судами на полгода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Rubezh 19 минут назад
Реакция норм: "Вижу грязь - направляю струю по инструкции слева направо с доворотом, смываю, проверяю". Умничка. Зачистила салон и продолжила машинку мыть...
Для суда мало оснований, эти ниггеры в нарушение инструкции опустили в разгар мойки стекло машины :)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
CyraxMotorsport Час назад
Чертовы нигеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei Час назад
надеюсь,струя кярхера была с моющим средством,не голая

вода. ибо,нех!


хозяину мойки уважуха
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Zhora 2 часа назад
Хозяину мойки респект!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
А что я думаю об этом? Хозяин мойки молодец. Ценит своих людей. Клиенты -- тупоры и гады.
Анна сильно рисковала нанести этой струей травму тупорам и гадам клиентам,и попасть под суд.
Это не шланг. Это специальный аппарат,создающий струю воды под очень высоким давлением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Димыч 2 часа назад
Зачёт. Надо было чутка внутри салона пройтись ещё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Олег 2 часа назад
интернет уже разорван кху-ям?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Элек Мек 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 2 часа назад
Ответка логичная, и работодатель молодец! Но вспомните какое давление в распылителе! Легко нанести даже увечья лицу человека, если попадет в глаза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Liberman 2 часа назад
Так то...
Видно что у автомойщицы "оружие" посерьёзнее, финал ясен. Зачем испытывать судьбу?
Не,ну во флориде жарко,мож охладиться хотели?
Пы.Сы. А это точно был лимонад?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309132



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
"Хочу все знать" для бесстрашных: 33 мрачных факта, о которых вы не сможете забыть
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Лучшие сериалы 2023 по мнению metacritic
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 февраля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#факты#забавно#интересно#США#конфликт#сарказм#Россия#автомобили#Китай
#фото#Юмор#люди#СССР#Прикол#ДТП#подборка#игра#дети#позитив
#в мире#история#кот#милота#фильм#кино#Реакция#аварии#знаменитости#удивительно
Сказочное везение мужчины Сказочное везение мужчины Лошадь неприятно удивила автомобилиста Лошадь неприятно удивила автомобилиста Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг Женщина не стерпела того, что велосипедист её отверг Двое пьяных парней прицепились к бойцу Двое пьяных парней прицепились к бойцу Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров Почти киношное везение⁠⁠ водителя и пассажиров

На что жалуетесь?

Вернуться