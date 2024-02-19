Нахальные клиенты облили юную работницу автомойки лимонадом

Месть бесстрашной 18-летней девушки была молниеносной и беспощадной.
Анна Харицки, как обычно, работала на автомойке 3 февраля в Индиане, США. Когда напротив неё медленно двигался седан, Анна тщательно мыла его мощной струёй из шланга.
Внезапно клиентка опустила стекло и плеснула в работницу лимонад. Неизвестно, хотела ли она намеренно облить работницу, но получилось именно так. Напиток выплеснулся прямо в лицо Анны.
Ни раздумывая ни секунды, девушка направила струю шланга прямо в обидчицу. После этого она продолжила работать, будто ничего не случилось.
Как выяснилось, клиентка приехала в автомойку вместе с молодым человеком. И он, и его возлюбленная оказались под мощным напором воды и уехали с подмоченной репутацией.
Работодатель встал на сторону 18-летней мойщицы машин и отказался её увольнять, а также запретил владельцу автомобиля пользоваться мойкой.
Источник:
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- Случайность или хитрый план? Падение мужчины в Техасе
- Неожиданный финал уличной драки
- Лошадь неприятно удивила автомобилиста
- Почти киношное везение водителя и пассажиров
Для суда мало оснований, эти ниггеры в нарушение инструкции опустили в разгар мойки стекло машины :)))
вода. ибо,нех!
хозяину мойки уважуха
Анна сильно рисковала нанести этой струей травму тупорам и гадам клиентам,и попасть под суд.
Это не шланг. Это специальный аппарат,создающий струю воды под очень высоким давлением.
Там же не режущая насадка стоит.
Видно что у автомойщицы "оружие" посерьёзнее, финал ясен. Зачем испытывать судьбу?
Не,ну во флориде жарко,мож охладиться хотели?
Пы.Сы. А это точно был лимонад?