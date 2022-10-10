<<Оживший ночной кошмар многих советских детей>>

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Отличный косплей робота зайца из советского и российского мультипликационного сериала «Ну, погоди!»
Заяц-волк, заяц-волк
Ужас детства вернулся!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Заяц видео косплей мультфильм погоди! робот робот заяц
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Ну, это видимо тех, у кого психика с роду никакая.