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Оживший ночной кошмар многих советских детей

Оживший ночной кошмар многих советских детей

Автор:
10 октября 2022 10:08
Метки: Заяц   видео   косплей   мультфильм   погоди!   робот   робот заяц   
1302
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Отличный косплей робота зайца из советского и российского мультипликационного сериала «Ну, погоди!»

Заяц-волк, заяц-волк

Ужас детства вернулся!

Источник:

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Метки: Заяц   видео   косплей   мультфильм   погоди!   робот   робот заяц   
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5  комментариев
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28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Да советские дети его сразу же приспособили куда нибудь, как того джинна
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19k
Corvus Corax Час назад
Ссылка youtu.be
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14k
Кот Скрипалей Час назад
Сляпали видюшку для Atomic Heart?
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7k
Shtoppi 2 часа назад
<<Оживший ночной кошмар многих советских детей>>
Ну, это видимо тех, у кого психика с роду никакая.
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