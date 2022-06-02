Робот, которого невозможно обыграть в крестики-нолики

2701
1
1
Вы не сможете обыграть этого робота в игру "крестики-нолики" как бы не пытались. Причина в том, что с вами он будет играть не совсем честно.
Самый настоящий роботизированный мошенник!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Самая быстрая рука на Ближнем Востоке
- Какое же слово пытается сказать девушка?
- Необычная игра для компании друзей
- Игра для самых терпеливых и внимательных
- GOSDOOM: приключения Палача Госдумы на Марсе
Новости партнёров
если я как он будут менять правила игры на ходу