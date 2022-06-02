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Робот, которого невозможно обыграть в крестики-нолики

Робот, которого невозможно обыграть в крестики-нолики

Автор:
02 июня 2022 11:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   игра   крестики нолики   ошибка   прикол   робот   
2701
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Вы не сможете обыграть этого робота в игру "крестики-нолики" как бы не пытались. Причина в том, что с вами он будет играть не совсем честно.
Самый настоящий роботизированный мошенник!

Источник:

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Метки: Юмор   видео   игра   крестики нолики   ошибка   прикол   робот   
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11  комментариев
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18k
homerchik 2 часа назад
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ACU900 10 минут назад
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VikaR 23 минуты назад
Рукоплещу стоя
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Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Есть большие крестики-нолики, где нужно пять в ряд поставить и играют на весь тетрадный лист. Там внимания больше нужно, поэтому играть веселее. Ну и как же тут не вспомнить "точки"
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Алексей Лыков Полчаса назад
еще задумался, гадина. С совестью советовался поди
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Типа граф 38 минут назад
Я по честному могу или выиграть или ничью сделать , выиграть у меня невозможно .
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mikhanych Час назад
третий ход делать такой и всего делов
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Миха mikhanych 59 минут назад
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9k
Ivan Час назад
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Copycat Час назад
я смогу его переиграть в легкую

если я как он будут менять правила игры на ходу
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3k
Евгений Час назад
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