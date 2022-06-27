FISHKINET
Сообщество Юмор 15106 постов • 2910 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Безбашенный робот-пылесос катается в скейтпарке

Безбашенный робот-пылесос катается в скейтпарке

Автор:
27 июня 2022 09:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   прикол   робот   робот-пылесос   скейтпарк   экстрим   
710
1
1
Экстремальные приключения робота-пылесоса на территории скейтпарка. Чувство самосохранения отсутствует напрочь!
Этот робот был из тех, кто просто любит жизнь... Так вот где они столько пыли постоянно находят!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   видео   прикол   робот   робот-пылесос   скейтпарк   экстрим   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
nobody® Час назад
Башенный робот пылесос и не так веселится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
!ГЕНнадий 20 минут назад
Хотел погонять, но жарко снгодня. Отправлю за себя Румбу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

577090



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди британской публики
Вопреки предрассудкам и дискриминации: паренек из Башкирии произвел фурор среди...
«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил
«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда...
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«ДА, НО»: сатирические карикатуры Антона Гудима на противоречия современного общества
«ДА, НО»: сатирические карикатуры Антона Гудима на противоречия современного общества
Столица без лоска и глянца: советская Москва на снимках Михаила Дашевского
Столица без лоска и глянца: советская Москва на снимках Михаила Дашевского
Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц
Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Тетрис - уровень эксперт

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#картинки#сарказм#Россия#Приколы#страна#США
#прикол#фото#СССР#факты#кино#фотографии#интересно
#подборка#интересное#люди#шоу бизнес#комментарии#в мире#креатив
Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц Котёнок пытается добраться до неуловимой игрушки на роботе-пылесосе Котёнок пытается добраться до неуловимой игрушки на роботе-пылесосе Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению Кот нашел оригинальное место для отдыха Кот нашел оригинальное место для отдыха Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками

На что жалуетесь?

Вернуться