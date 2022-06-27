Безбашенный робот-пылесос катается в скейтпарке

Звёздные "уродцы", покорившие многих красавиц

Котёнок пытается добраться до неуловимой игрушки на роботе-пылесосе

Витя, убьешь ты меня: счастливый день инструктора по вождению

Кот нашел оригинальное место для отдыха

Чем занимаются питомцы, пока хозяев нет дома

Не стоило оставлять робота-пылесоса рядом с собаками