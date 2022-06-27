Безбашенный робот-пылесос катается в скейтпарке

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Экстремальные приключения робота-пылесоса на территории скейтпарка. Чувство самосохранения отсутствует напрочь!
Этот робот был из тех, кто просто любит жизнь... Так вот где они столько пыли постоянно находят!
Источник:
АНТИФИШКИ
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