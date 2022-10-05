<<Жуткая исчезающая фигура появилась на фоне обучающего видео по кемпингу>>

Видеоблогер из Онтарио (Канада) решивший снять обучающий видеоролик, сам того не подозревая, запечатлел нечто странное.



Просматривая отснятый материал для дальнейшего редактирования, автор видеоролика сначала полюбовался на свою собаку, бродившую перед камерой, а после на незнакомца, появившегося на заднем плане и как будто растворившегося в воздухе.



Озеро на берегу которого производилась съёмка, якобы является загадочным местом, где нередко можно наблюдать паранормальную активность. Это дало многим любителям страшилок основание предположить, что в видеоролике появилось привидение. Хотя доподлинно выяснить это не представляется возможным.