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Главная > Видео
Жуткая исчезающая фигура появилась на фоне обучающего видео по кемпингу

Жуткая исчезающая фигура появилась на фоне обучающего видео по кемпингу

Автор:
05 октября 2022 10:03
Метки: Загадка   видео   мистика   призрак   сверхестественное   странное   
2141
1
1
Блогер, снимавший обучающее видео по кемпингу, был ошеломлен, когда просматривал отснятый материал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Загадка   видео   мистика   призрак   сверхестественное   странное   
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17  комментариев
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4k
avix Час назад
Очень похоже, что камера ушла в пересвет. Динамический диапазон у недорогих камер не очень то широкий. Камера выровняла баланс по дому и лесу, а освещение озера и земли за домом сильно выше. Чувак просто вышел на освещённую солнцем зону и слился с озером по превышению диапазона сенсора камеры. И никакой мистики. У меня так покеты от DJI чудят иногда.
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51k
smakido Полчаса назад
А вдоль дороги там мертвые с косами стоят и ....
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12k
Александр Полчаса назад
А то, что кончик хвоста пёселя растворился в тот же момент, указывает не на кривую склейку, а на массовую телепортацию...
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3k
paunt 48 минут назад
Синдром поиска глубинного смысла
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−45
есть_кто-дома? 48 минут назад
Скорее не в туман, а на солнце вышел.
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688
Антошка 56 минут назад
Мужик с бутылкой пива ушёл в туман. НУ ПРОСТО ОБОСРАТЬСЯ ОТ УЖАСА!!!
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3k
Станислав Вершинин 58 минут назад
А где жуть-то?
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7k
Shtoppi Час назад
<<Жуткая исчезающая фигура появилась на фоне обучающего видео по кемпингу>>
Прям вот до усрачки

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26k
Ваня Час назад

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71k
Viktor Час назад
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6k
GROMOZEKA 2 часа назад
ИПАНУТЬСЯОБОСРАТЬСЯ
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21k
SolomonA 2 часа назад
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12k
котегRUS 2 часа назад
ковшик, или кастрюля появилась еще до того как песик прошел...
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9k
SSD 2 часа назад
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2k
SHAGREEN 2 часа назад
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