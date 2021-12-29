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Какое же слово пытается сказать девушка?

Какое же слово пытается сказать девушка? (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   загадка   игра   капа   прикол   челюсти   
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Девушка играет вместе с друзьями в популярную игру "Челюсти". По правилам один из участников вставляет капу в рот и пытается произнести написанное на карточке слово так, чтобы остальные его поняли.
Весельчаки не могут отгадать, что пытается сказать им подруга. А у вас есть предположения о том, какое слово произносит девушка?

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Метки: Юмор   видео   загадка   игра   капа   прикол   челюсти   
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6  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
блин поржал аж до слез)) где такую игру купить?))
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623
дункан Час назад
Вторая "У" что тут не понятно)
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623
дункан Час назад
Вторая "У" что ту тне понятно)
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