Какое же слово пытается сказать девушка?

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Девушка играет вместе с друзьями в популярную игру "Челюсти". По правилам один из участников вставляет капу в рот и пытается произнести написанное на карточке слово так, чтобы остальные его поняли.
Весельчаки не могут отгадать, что пытается сказать им подруга. А у вас есть предположения о том, какое слово произносит девушка?
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