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Мистика какая-то: была одна метла, стало две

Мистика какая-то: была одна метла, стало две

Автор:
26 июля 2022 07:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   веник   видео   метла   мистика   прикол   рассеянность   
721
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Девушка играла со своим мобильным телефоном, подметая пол. Поскольку она была слишком сосредоточена, она прижала метлу прямо к подмышке. Когда она огляделась и обнаружила, что метла исчезла, она пошла за другой.

Источник:

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Метки: Юмор   веник   видео   метла   мистика   прикол   рассеянность   
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14  комментариев
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6k
newegg 47 минут назад
Помню, как то вело очки искал, долго.
Плюнул, пошел взял запасные. И попытался одеть одну пару очков на другую.
А тут очень наиграно.
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4k
Алекс Таворотов Минуту назад
галимая китайская постанова
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2k
Старожил 8 минут назад
Бабушка постоянно очки искала, которые у неё на голове были.
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−45
Alexandr Fisher 13 минут назад
Я помню дома бухал, а на утро не обнаружил трубку от домофона, куда делась не известно. До сих пор найти не могу
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24k
Сибиряк 22 минуты назад
постановка.
Вот годная идея для прикола в походе.
Ссылка youtu.be
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10k
Андрей Ма-С 22 минуты назад
китайцы все копируют. даже ролик с потерянной метлой и ту скопировали
Ссылка www.youtube.com
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693
Arti Полчаса назад
Оригинал лучше
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8k
krivsan Полчаса назад
всякое бывает,держал в руке стакан с молоком,жена спросила который час,ну и на автомате посмотрел на часы, в руке был стакан...
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26k
Ваня 36 минут назад

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3k
дед Сергей 36 минут назад
искал телефон в темноте в палатке на рыбалке подсвечивая себе фонариком на телефоне.
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15k
seller-k 55 минут назад
Не досмотрел - не верю
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3k
LekS Час назад
Постанова, наиграно
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