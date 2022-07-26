Мистика какая-то: была одна метла, стало две

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Девушка играла со своим мобильным телефоном, подметая пол. Поскольку она была слишком сосредоточена, она прижала метлу прямо к подмышке. Когда она огляделась и обнаружила, что метла исчезла, она пошла за другой.
Глядя на девушку, с которой случилось "сверхъестественное происшествие" пользователи сети не удержались от смеха.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Плюнул, пошел взял запасные. И попытался одеть одну пару очков на другую.
А тут очень наиграно.
Вот годная идея для прикола в походе.