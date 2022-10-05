Суровые уроки во вьетнамском детском саду

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Вьетнамские воспитатели учат детишек, как не попасться в руки похитителей. Жёстко, но доходчиво!
Источник:
АНТИФИШКИ
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А у красивой тети взять шоколадку? И за ручку с ней уйти "к маме", которая дома ждет?
А вообще без "насилия" ничего в этом мире невозможно. Даже зерно прорастая насилие делает над землёй, разрывая её.