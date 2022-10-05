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Суровые уроки во вьетнамском детском саду

Суровые уроки во вьетнамском детском саду

Автор:
05 октября 2022 09:26
Метки: видео^ дети   воспитание   детский сад   незнакомец   
830
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1
Вьетнамские воспитатели учат детишек, как не попасться в руки похитителей. Жёстко, но доходчиво!

Источник:

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Метки: видео^ дети   воспитание   детский сад   незнакомец   
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11  комментариев
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49k
dima423 5 часов назад
ну норм, полезные уроки)
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294
Kra 36 минут назад
жесть... С этим в мешке и очках всё понятно.
А у красивой тети взять шоколадку? И за ручку с ней уйти "к маме", которая дома ждет?
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2k
Pill 2 часа назад
Учить надо не детей, а родителей. Зае. Бали уже
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60
topersk Pill 57 минут назад
родитель так же точно будет учить
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9k
Павел 2 часа назад
У нас бы признали бы насилием над детьми, а так доходчиво.
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60
topersk Павел 57 минут назад
называют насилием то, что этим не является. Как и многие другие вещи - эта глупость пошла с Запада.
А вообще без "насилия" ничего в этом мире невозможно. Даже зерно прорастая насилие делает над землёй, разрывая её.
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51k
smakido 3 часа назад
Недаром у нас говорят:" Тяжело в учении- легко в бою! " А жизнь-это и есть бой !
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16k
Вася 4 часа назад
Ссылка coub.com
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70k
Доктор Джонс 5 часов назад
Может, это китайский детсад?
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