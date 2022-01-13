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Медик о советском воспитании

Медик о советском воспитании (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 10:56
Сообщество : Жизнь
Метки: СССР   видео   воспитание   медик   мнение   скорая помощь   советское воспитание   
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Сотрудник скорой помощи вместе с коллегами оказывал помощь человеку, которому стало плохо в магазине. Мужчину очень удивили и возмутили проходившие мимо взрослые люди.
От автора: "Часто слышу, что советское воспитание самое лучшее и люди были добрее..."

Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: СССР   видео   воспитание   медик   мнение   скорая помощь   советское воспитание   
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17  комментариев
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828
Максим Максимов 58 минут назад
Ну, про старшее поколение он малость перегнул палку, хотя да - встречаются и среди них подобные ущербные дол6ойо6ы. А так, насколько я помню, в подобных случаях люди подходили к медикам и спрашивали - Ребята! Может помощь вам какая требуется?
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2k
Старожил 17 минут назад
30 лет прошло. Может хватить уже вешать всех собак на Советский Союз?

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6k
Шурави 19 минут назад
Какое советское воспитание? СССР 30 лет не существует официально, а по факту ещё больше - это воспитание "святых" 90-х, да и автор тоже не сильно воспитан.
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698
Александр Борготта Полчаса назад
Никакое воспитание не спасает от маразма.
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23k
SerGProS 37 минут назад
В 90-е этих людей вые.6.а.ли и высушили оставив без копейки, а отношение к людям подстроилось под новое время, где человек - никто и звать его никак...Мальчик с фонендоскопом скоро сам поймет это.
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10k
Шурум-бурум 38 минут назад
почему он видосик с пруфами не приложил к своим словам?
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1k
Glassy 40 минут назад
До чего дошли технологии. Что только не привяжут к советскому воспитанию. Ну а самое главное - он же медик. На фоне ковида и смертей и всеобщей мировой истерии - прям авторитетное мнение.
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14k
seller-k 46 минут назад
Ну, ты-то воспитан, видать, как надо. Мат-перемат для связки слов это норма?
А в "В калидоре" это что, уровень культуры и образования?

Будь здоров.
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5k
tamin 49 минут назад
Старость-это не обязательно мудрость. Иногда маразм. Все правильно сказал.
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841
Darki 54 минуты назад
Ну так и получаеться,ветеранов уже почти не осталось,их было за что уважать,а осталась только мразота подпенсионная,которой все якобы должны в силу возраста.Да никто вам ничего не должен,так вы нихера и не сделали в этой жизни,по лицу видно.Я перестал даже в транспорте таким место уступать,уступаю только детям и беременным.И мне пофиг что о бо мне думают,я по этому не парюсь и живу спокойно.
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14k
Иван Фёдорович 58 минут назад
Почитайте "Повелитель мух") Поймете как условия дикости быстро снимают с любого человека самое лучшее воспитание. Быть "хорошим гражданином" можно только в соответствующем государстве. То что люди отворачиваются от чужой беды говорит больше об окружающей социальной и экономической среде, чем о самих людях
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14k
Иван Фёдорович 58 минут назад
Почитайте "Повелитель мух") Поймете как условия дикости быстро снимают с любого человека самое лучшее воспитание. Быть "хорошим гражданином" можно только в соответствующем государстве. То что люди отворачиваются от чужой беды больше об окружающей социальной и экономической среде, чем о самих людях
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38k
Лесли 🥰 59 минут назад
Все правильно сказал. Я давно говорю, что люди лицемеры! Только с дивана чирикать умеют, что вот помогайте людям, сиротам да бомжам. Ну и че? Где все эти помощнички херовы?!
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