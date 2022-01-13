Медик о советском воспитании

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Сотрудник скорой помощи вместе с коллегами оказывал помощь человеку, которому стало плохо в магазине. Мужчину очень удивили и возмутили проходившие мимо взрослые люди.
От автора: "Часто слышу, что советское воспитание самое лучшее и люди были добрее..."
Присутствует ненормативная лексика.
Присутствует ненормативная лексика.
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А в "В калидоре" это что, уровень культуры и образования?
Будь здоров.
Люди любого из себя выведут. Просто представь. что такое работать в больнице, в скорой! Когда приезжаешь на помощь, а там тебе, не пропустим, пока не разуешься! Ну, значит и скорая не нужна!