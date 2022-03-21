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После первого дня в детском саду

После первого дня в детском саду (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2022 13:16
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   девочка   дети   детский сад   сон   усталость   
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Девочка вернулась домой после первого дня в садике и решила немного подремать. Процесс вливания в новый коллектив явно прошёл удачно.
Суровые детсадовские будни... Это вам не на работу ходить!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Реакция   Юмор   видео   девочка   дети   детский сад   сон   усталость   
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8  комментариев
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23k
Тигран Саркисян Час назад
Устало дитятко что пристали)
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Роберт Шекли 39 минут назад
Нельзя переступать - не вырастет
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Еще школа впереди
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4k
Мрачный Жнец Час назад
А родители-то явные дебилы...
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59k
Александр Ломовицкий Час назад
слишком много эмоций для одного дня . бедный счастливый ребенок :)
я когда проходил обучение профессии тоже приходя домой вырубался на полтора-два часа просто от эмоционального истощения.
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172
eutace Час назад
надеюсь пол у них с подогревом, а то личиком на плитке....
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