После первого дня в детском саду

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Девочка вернулась домой после первого дня в садике и решила немного подремать. Процесс вливания в новый коллектив явно прошёл удачно.
Суровые детсадовские будни... Это вам не на работу ходить!
Источник:
АНТИФИШКИ
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И хохочут......
я когда проходил обучение профессии тоже приходя домой вырубался на полтора-два часа просто от эмоционального истощения.