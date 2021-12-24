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Сок, который взорвёт вам голову

Сок, который взорвёт вам голову (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 12:15
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   абсурд   видео   игра слов   прикол   черный юмор   
550
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Абсурдный и забавный ролик от британского комика Тома Риджуэлла (TomSka) для тех, кто соскучился по нестандартному и чёрному юмору.
Досмотрели до конца и не поняли в чём смысл концовки? Ответ на этот вопрос вы найдете под видео.

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Метки: Юмор   абсурд   видео   игра слов   прикол   черный юмор   
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10  комментариев
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26k
Vazari 44 минуты назад
Это не игра слов. Это игра ослов!
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41k
dima423 14 минут назад
Арабам покажите этот ролик))
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141
<name> 22 минуты назад
клаасссс
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18k
Serg2001 Полчаса назад
Кто вернет мне три минуты жизни, потраченные на эту хню?... )
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553
indigo 40 минут назад
Этот мир болен
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2k
Владимир 40 минут назад
юмор-тупой,тупой и еще тупее...
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191
Трям 49 минут назад
Британский юмор? Понятно. Пойду посру.
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774
ЛикБез 56 минут назад
"О, нет! Мой муж"....
Только за это МИНУСИЩЩЕЕЕЕЕЕ
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250
Faithless Час назад
Этот комик явно через с буквы Г начинается, причем с заглавной.
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