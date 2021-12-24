Сок, который взорвёт вам голову

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Абсурдный и забавный ролик от британского комика Тома Риджуэлла (TomSka) для тех, кто соскучился по нестандартному и чёрному юмору.
Досмотрели до конца и не поняли в чём смысл концовки? Ответ на этот вопрос вы найдете под видео.
Спойлер и объяснение концовки.
В ролике присутствует игра слов. Слово Juice (сок) созвучно с Jews (евреи)
В ролике присутствует игра слов. Слово Juice (сок) созвучно с Jews (евреи)
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