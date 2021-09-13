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Пьер Ришар и Ален Делон пришли проститься с Жан-Полем Бельмондо

Пьер Ришар и Ален Делон пришли проститься с Жан-Полем Бельмондо (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Пьер Ришар   ален делон   видео   жан-поль бельмондо   знаменитости   похороны   прощание   
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В Сети появились видеоролики с церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо, на которых запечатлены французские актёры Ален Делон и Пьер Ришар. Нетрудно заметить, как сильно постарели любимые многими артисты.

Время не пощадило ни красавца Алена Делона, ни весельчака Пьера Ришара

Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо прошла 9 сентября в Париже во Дворце инвалидов. Проститься со звездой французского кино пришли не только родственники, коллеги и политики, но и тысячи поклонников.

Источник:

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Метки: Пьер Ришар   ален делон   видео   жан-поль бельмондо   знаменитости   похороны   прощание   
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4  комментария
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15k
ЦСКА 52 минуты назад
Одному 85, другому 87....Извините, что на великах не приехали!
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4k
NeDron Полчаса назад
Постарели... Великие актеры!
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25k
Е-Лена Полчаса назад
Страшно не то, что время их не пощадило.
Страшно то, что сегодня нет того кино, которое их поколение олицетворяет. Они уходят... Это об ИХ поколении мы и будем говорить как о великих актерах эпохи великого кино... СПАСИБО ИМ!!!
---
А сейчас... Всё сожрал Голливуд.
Голливуд, который стал активно пожирать и сам себя, когда западная цивилизация открыто провозгласила власть педерастов всех мастей над нормальными людьми. Вот тогда - исчезло интересное кино.
Сегодня мы видим закономерный итог. С тех пор, как педерастов и прочих извращенцев перестали наказывать за их пороки – и они перестали сублимировать свои страсти в творчество - собственно творчество и кончилось. Так что - с тех самых пор, как извращенцы оккупировали Голливуд, надо привыкать говорить о Голливуде "aut nihil", кроме правды... Изнеженная, лишенная мужества в угоду этим уродам "Планета Голливуд" становится "Планетой обезьян".
Остается только уповать на то, что старые, ещё человеческие, ИХ фильмы не удалят из доступа.
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1k
Сергей Иванов Час назад
Завидовать пришли....
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