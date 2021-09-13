Пьер Ришар и Ален Делон пришли проститься с Жан-Полем Бельмондо

1144
1
1
В Сети появились видеоролики с церемонии прощания с Жан-Полем Бельмондо, на которых запечатлены французские актёры Ален Делон и Пьер Ришар. Нетрудно заметить, как сильно постарели любимые многими артисты.
Время не пощадило ни красавца Алена Делона, ни весельчака Пьера Ришара
Церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо прошла 9 сентября в Париже во Дворце инвалидов. Проститься со звездой французского кино пришли не только родственники, коллеги и политики, но и тысячи поклонников.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фермер «нарисовал» сердце из живых овец, чтобы почтить память тёти
- "Говно в ваших головах": Лидер группы Little Big про русских русофобов
- Официальное заявление музыканта и шоумена Александра Пушного
- Как взрослел и менялся Киану Ривз
- Макс Покровский из «Ногу свело!» резко высказался о тех, кто мусорит на природе
18
Понравилось18
Новости партнёров
Страшно то, что сегодня нет того кино, которое их поколение олицетворяет. Они уходят... Это об ИХ поколении мы и будем говорить как о великих актерах эпохи великого кино... СПАСИБО ИМ!!!
---
А сейчас... Всё сожрал Голливуд.
Голливуд, который стал активно пожирать и сам себя, когда западная цивилизация открыто провозгласила власть педерастов всех мастей над нормальными людьми. Вот тогда - исчезло интересное кино.
Сегодня мы видим закономерный итог. С тех пор, как педерастов и прочих извращенцев перестали наказывать за их пороки – и они перестали сублимировать свои страсти в творчество - собственно творчество и кончилось. Так что - с тех самых пор, как извращенцы оккупировали Голливуд, надо привыкать говорить о Голливуде "aut nihil", кроме правды... Изнеженная, лишенная мужества в угоду этим уродам "Планета Голливуд" становится "Планетой обезьян".
Остается только уповать на то, что старые, ещё человеческие, ИХ фильмы не удалят из доступа.