В Казахстане депутата лишили мандата и выгнали из партии за поддержку СВО

Азамат Абильдаев публично поддержал спецоперацию, которую РФ проводит на Украине, после чего лишился партбилета и депутатского кресла.
Казахстанская партия "Ак жол" (Светлый путь) не захотела видеть в своем составе зампредседателя, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента республики Азамата Абильдаева, который публично заявил о поддержке президента Путина.
В пресс-службе партии сообщили, что после выступления Абильдаева состоялось заседание пленума национального совета партии, на котором его словам дали политическую оценку. В результате собравшиеся сошлись во мнении, что заявление запредседателя нарушает этику - как депутатскую, так и партийную, а потому этому товарищу не место в "Светлом пути". В конце концов, у Абильдаева отобрали партийный билет, в ЦИК республики также направлено письмо о приостановке его депутатского мандата.
"В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан", - цитирует Центризбирком агентство ТАСС.
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