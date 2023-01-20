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В Казахстане депутата лишили мандата и выгнали из партии за поддержку СВО

В Казахстане депутата лишили мандата и выгнали из партии за поддержку СВО

Автор:
20 января 2023 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Ак жол   Казахстан   партбилет   поддержка СВО   политика   сво   
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Азамат Абильдаев публично поддержал спецоперацию, которую РФ проводит на Украине, после чего лишился партбилета и депутатского кресла.

Казахстанская партия "Ак жол" (Светлый путь) не захотела видеть в своем составе зампредседателя, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента республики Азамата Абильдаева, который публично заявил о поддержке президента Путина.


В пресс-службе партии сообщили, что после выступления Абильдаева состоялось заседание пленума национального совета партии, на котором его словам дали политическую оценку. В результате собравшиеся сошлись во мнении, что заявление запредседателя нарушает этику - как депутатскую, так и партийную, а потому этому товарищу не место в "Светлом пути". В конце концов, у Абильдаева отобрали партийный билет, в ЦИК республики также направлено письмо о приостановке его депутатского мандата.


"В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан", - цитирует Центризбирком агентство ТАСС.

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Метки: Ynews   Ак жол   Казахстан   партбилет   поддержка СВО   политика   сво   
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13  комментариев
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11k
Артем 39 минут назад
Следующие будут казахи, еще одни "великие" которым русские жить не давали. Забвают сучары кто им кости в будку кидает. Надо бы напомнить через плетку!
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−2
ПУ Й ЛО Х УЙЛО! 13 секунд назад
jfk - я в твой мамин гроб гвозди х-уем заколачивал и всех живых и мёртвых е -бал . п-идорг единопутинососный. понятно ? гнида подзалупная .
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5k
jfk 4 минуты назад
Кумыса этому хлопцу, а журналистке [мат]е ладошкой
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−2
ПУ Й ЛО Х УЙЛО! jfk 2 минуты назад
жуй пую х ую
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
2k
Dema 9 минут назад
Везде на постсоветском пространстве где русских задрочили и в х@й не ставят,в россии вся эта шушера чувствует себя вольготно и привольно,как у себя дома.Блиадь русские мы кто?
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51k
dima423 41 минуту назад
Жёстко надо реагировать на такое, объявлять в России такую партию вне закона, и всех ее членов персонами нон грата, и заявлять что Россией с представителями этой партии не будут НИКОГДА вестись НИКАКИЕ дела!
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−2
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