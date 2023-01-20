В Казахстане депутата лишили мандата и выгнали из партии за поддержку СВО

В пресс-службе партии сообщили, что после выступления Абильдаева состоялось заседание пленума национального совета партии, на котором его словам дали политическую оценку. В результате собравшиеся сошлись во мнении, что заявление запредседателя нарушает этику - как депутатскую, так и партийную, а потому этому товарищу не место в "Светлом пути". В конце концов, у Абильдаева отобрали партийный билет, в ЦИК республики также направлено письмо о приостановке его депутатского мандата.





"В связи с принятием постановления национального совета общественного объединения "Демократическая партия Казахстана "Ак жол" №1 от 19 января 2023 года признать утрату Абильдаевым Азаматом Рахатовичем полномочий депутата Мажилиса парламента Республики Казахстан", - цитирует Центризбирком агентство ТАСС.