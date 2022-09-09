ФСБ в Крыму задержала симферопольца, обещавшего расправиться с российскими военными

Как получить вознаграждения за участие в выборах

Джо Байден во время выступления не смог выговорить слово и рассмешил публику

Погоня за неуловимым паркурщиком

Полицейские оперативно задержали зацепера, прокатившегося по подземному тоннелю на поезде

Утро начинается не с кофе⁠⁠

На вокзале в Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на незнакомца из-за отказа с ним выпить