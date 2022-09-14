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В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера оборонного предприятия

В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера оборонного предприятия

Автор:
14 сентября 2022 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   авиа   видео   госизмена   задержание   оборонное предприятие   политика   фото   фсб   
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ФСБ располагает сведениями, что директор по качеству авиазавода сливал секретные сведения украинскому коллеге, фотографируя и отсылая чертежи деталей боевой авиатехники.

Сотрудник оборонного предприятия России имел допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". Сложно сказать, какими мотивами он руководствовался, но в ФСБ считают, что этот товарищ передал "посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику Одесского авиационного завода".


Вчера СМИ опубликовали кадры задержания жителя Подмосковья. Сообщается, что сопротивления силовикам он не оказывал.


Сейчас директор по качеству находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   авиа   видео   госизмена   задержание   оборонное предприятие   политика   фото   фсб   
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6  комментариев
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848
ChePaev Полчаса назад
вот гнида
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3k
Григорий 4 минуты назад
выслать всё семейство вна 404, будут там героями день-два, а потом с голоду сдохнут.
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6k
Том Сойер 18 минут назад
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38k
Александр Полчаса назад
Ну как бы вместе с ним нужно арестовать и тех, кто его назначил? звездоносного ряженого например генерала одного, который отвечает за оборонку?
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