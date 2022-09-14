В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера оборонного предприятия

ФСБ располагает сведениями, что директор по качеству авиазавода сливал секретные сведения украинскому коллеге, фотографируя и отсылая чертежи деталей боевой авиатехники.
Сотрудник оборонного предприятия России имел допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". Сложно сказать, какими мотивами он руководствовался, но в ФСБ считают, что этот товарищ передал "посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику Одесского авиационного завода".
Вчера СМИ опубликовали кадры задержания жителя Подмосковья. Сообщается, что сопротивления силовикам он не оказывал.
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Сейчас директор по качеству находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").
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АНТИФИШКИ
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Или на твоей работе, если грузчик забухал и налажал, гендиректора сажают?
Мозгов, конечно не добавится, но хоть плесень не так быстро будет куститься