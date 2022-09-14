В Подмосковье по подозрению в госизмене задержали топ-менеджера оборонного предприятия

Сотрудник оборонного предприятия России имел допуск к технической документации с грифом "совершенно секретно". Сложно сказать, какими мотивами он руководствовался, но в ФСБ считают, что этот товарищ передал "посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины - сотруднику Одесского авиационного завода".

Вчера СМИ опубликовали кадры задержания жителя Подмосковья. Сообщается, что сопротивления силовикам он не оказывал.