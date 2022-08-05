Пешеход чудом не пострадал

Уличная камера наблюдения запечатлела счастливый момент из жизни пешехода. Если бы герой видео задержался перед входом в здание хотя бы на секунду, то провалился бы под землю. Хочется верить, что он не потратил свой годовой запас удачи.

0

Теперь можно смело идти за лотерейным билетом.