Пешеход чудом не пострадал

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Уличная камера наблюдения запечатлела счастливый момент из жизни пешехода. Если бы герой видео задержался перед входом в здание хотя бы на секунду, то провалился бы под землю. Хочется верить, что он не потратил свой годовой запас удачи.
Теперь можно смело идти за лотерейным билетом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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