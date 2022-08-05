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Пешеход чудом не пострадал

Пешеход чудом не пострадал

Автор:
05 августа 2022 13:54
Метки: Удача   в мире   видео   люди   повезло   провал   
906
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1
Уличная камера наблюдения запечатлела счастливый момент из жизни пешехода. Если бы герой видео задержался перед входом в здание хотя бы на секунду, то провалился бы под землю. Хочется верить, что он не потратил свой годовой запас удачи.
Теперь можно смело идти за лотерейным билетом.

Источник:

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Метки: Удача   в мире   видео   люди   повезло   провал   
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7  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Весь пол на входе сломал, гад
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367
Чешира 4 минуты назад
и такие мужики выходят и ему, так:"ты чё сделал-то?!!" :))
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−196
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
сломал чини.
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6k
Shtoppi 43 минуты назад
Да ладно, максимум бы в дерьме испачкался и пару синяков получил. А так, его жизни ничего не угрожало, если у него конечно не гемофилия или отсутствует иммунитет, так что за билетиком лотерейным можно не особо спешить))))))))))
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743
Мария Коненкова 2 часа назад
Последняя соломинка сломала спину верблюда)) именно его последний шаг стал критической массой для обрушения.
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