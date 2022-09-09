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В Перми возмущенная кондуктор села на колени к пассажирке

В Перми возмущенная кондуктор села на колени к пассажирке

Автор:
09 сентября 2022 18:16
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   инцидент   колени   кондуктор   пассажиры   пермь   
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В пермском автобусе, следующем по маршруту № 33, кондуктор, пытаясь выгнать пассажирок из салона, забралась к одной из них на колени. Видео опубликовал Telegram-канал «Большая Пермь». Что произошло — никто не понял, девушки проезд оплатили. Судя по диалогу, кондуктору не понравились лица пассажирок.

Инцидент произошел вечером 8 сентября. На кадрах видно, как кондуктор громко спорит с пассажиркой, взгромоздившись к "на ручки".

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Как пишет Газета.ру, нарушить личное пространство кондуктора заставил «издевательский» взгляд со стороны пассажирки. Женщину возмутило, что девушки странно переглядывались. Она посчитала, что пассажирки издеваются над ней.

Тогда кондуктор села к одной из девушек на колени, чтобы заставить пассажирок выйти. Пострадавшие попросили водителя вызвать полицию и сообщить владельцу компании, занимающейся перевозкой пассажиров. После этого кондуктор встала, толкнула девушку рукой и потребовала, чтобы они вышли из автобуса.

Девушки не поняли, почему к ним предъявляют претензии, ведь они оплатили проезд.

«Убирайтесь отсюда, я не знаю, как вас остановить! Вы видели их лица, как они издевались?» — обратилась она сначала к пассажирке, на которой сидела, а затем к автору видео.

В городском департаменте транспорта, посмотрев видео, заявили, что такое поведение сотрудника недопустимо, а перевозчику уже направлен запрос о принятии мер по отношению к кондуктору. «Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания. Также с кондукторами перевозчика будет проведен инструктаж о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров», — сообщили СМИ в ведомстве.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: автобус   инцидент   колени   кондуктор   пассажиры   пермь   
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27  комментариев
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17k
Delhana 4 часа назад
Работа с людьми - тяжелое испытание, это не для всех.
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Алексей Попов Час назад
И после этого говорят что до 65 рабатать самое то. кондукторше тихесенько лечиться надо, но пфр жрать хочет...
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3k
Директор свежего воздуха 4 часа назад
Проблема в том, что тупые скоты, внешне похожие на людей, живут среди людей, за счёт люднй, да ещё при первой возможности демонстрируют свой "интеллект".
Предлагаю бороться с ними крайне радикально.
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Sanar 5 часов назад
Ну и по традиции начало конфликта остаётся за кадром.....
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11k
кот базилий 5 часов назад
По роже видно - из дурки недавно
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SHAGREEN 5 часов назад
Ну у кондуктора допустим бред, она себе не отдает отчет и считает себя правой, но почему водитель не реагирует на происходящее?
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33k
Нанук Паналык 6 часов назад
Дикари...
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Barachek_Obachek 6 часов назад
Тоже в кондукторы захотелось
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