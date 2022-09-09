В Перми возмущенная кондуктор села на колени к пассажирке

Инцидент произошел вечером 8 сентября. На кадрах видно, как кондуктор громко спорит с пассажиркой, взгромоздившись к "на ручки".

×

×

Как пишет Газета.ру, нарушить личное пространство кондуктора заставил «издевательский» взгляд со стороны пассажирки. Женщину возмутило, что девушки странно переглядывались. Она посчитала, что пассажирки издеваются над ней.

Тогда кондуктор села к одной из девушек на колени, чтобы заставить пассажирок выйти. Пострадавшие попросили водителя вызвать полицию и сообщить владельцу компании, занимающейся перевозкой пассажиров. После этого кондуктор встала, толкнула девушку рукой и потребовала, чтобы они вышли из автобуса.

Девушки не поняли, почему к ним предъявляют претензии, ведь они оплатили проезд.

«Убирайтесь отсюда, я не знаю, как вас остановить! Вы видели их лица, как они издевались?» — обратилась она сначала к пассажирке, на которой сидела, а затем к автору видео.