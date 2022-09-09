В Перми возмущенная кондуктор села на колени к пассажирке

В пермском автобусе, следующем по маршруту № 33, кондуктор, пытаясь выгнать пассажирок из салона, забралась к одной из них на колени. Видео опубликовал Telegram-канал «Большая Пермь». Что произошло — никто не понял, девушки проезд оплатили. Судя по диалогу, кондуктору не понравились лица пассажирок.
Инцидент произошел вечером 8 сентября. На кадрах видно, как кондуктор громко спорит с пассажиркой, взгромоздившись к "на ручки".
Как пишет Газета.ру, нарушить личное пространство кондуктора заставил «издевательский» взгляд со стороны пассажирки. Женщину возмутило, что девушки странно переглядывались. Она посчитала, что пассажирки издеваются над ней.
Тогда кондуктор села к одной из девушек на колени, чтобы заставить пассажирок выйти. Пострадавшие попросили водителя вызвать полицию и сообщить владельцу компании, занимающейся перевозкой пассажиров. После этого кондуктор встала, толкнула девушку рукой и потребовала, чтобы они вышли из автобуса.
Девушки не поняли, почему к ним предъявляют претензии, ведь они оплатили проезд.
«Убирайтесь отсюда, я не знаю, как вас остановить! Вы видели их лица, как они издевались?» — обратилась она сначала к пассажирке, на которой сидела, а затем к автору видео.
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В городском департаменте транспорта, посмотрев видео, заявили, что такое поведение сотрудника недопустимо, а перевозчику уже направлен запрос о принятии мер по отношению к кондуктору. «Департамент транспорта проконтролирует, чтобы данный инцидент не остался без внимания. Также с кондукторами перевозчика будет проведен инструктаж о недопустимости подобного поведения в отношении пассажиров», — сообщили СМИ в ведомстве.
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АНТИФИШКИ
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Предлагаю бороться с ними крайне радикально.
Ну да, конечно - как только гражданин зашел в автобус, сразу должен включить запись видео на своём телефоне.
- Изя, ты что снимаешь?
- Сейчас разборка начнется, нужно обязательно снять начало конфликта, а то меня снова, по традиции, обвинят в том, что я оставил это за кадром.
- А как ты знаешь, что начнется конфликт?
- Не знаю этого, но на всякий случай.