Мальчик понял, куда надо наносить крем для загара

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Маленький темнокожий мальчик внимательно следил за женщиной, которая наносила на себя крем для загара. Герой видео понял общий принцип и нанёс крем на нужные участки своего тела.
Маленький шутник
Мальчик увидел, что женщина мажет кремом светлые части тела и намазал свои.
Источник:
АНТИФИШКИ
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