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Мальчик понял, куда надо наносить крем для загара

Мальчик понял, куда надо наносить крем для загара

Автор:
08 сентября 2022 09:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   крем   крем для загара   прикол   
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Маленький темнокожий мальчик внимательно следил за женщиной, которая наносила на себя крем для загара. Герой видео понял общий принцип и нанёс крем на нужные участки своего тела.

Маленький шутник

Мальчик увидел, что женщина мажет кремом светлые части тела и намазал свои.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   видео   дети   крем   крем для загара   прикол   
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14  комментариев
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13k
Alex Час назад
Молодец пацан! Я хохотался...
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32k
ACU900 4 минуты назад
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7k
Роман 22 минуты назад
Ну а фигли, его предки наградили природной защитой ))
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5k
Дмитрий Полчаса назад
Всё верно. Ни каких вопросов! Наносить там, где белое!
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1k
Тупняк 44 минуты назад
А чёйта не растёр зубы, глаза и хозяина?
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59
Alexander S 48 минут назад
Так в итоге засадил он ей потом?
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59
Alexander S Том Сойер 43 минуты назад
Совсем немного
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4k
Мхитар 54 минуты назад
Забавный малыш!
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0
Татьяна Час назад
Смешно
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1k
Aleksei Час назад
молодец парнишка,не растерялся
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502
Никита Час назад
Какой я пошлый оказывается! Я подумал он другое место будет намазывать.
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Веселый Пук Час назад
Смышленный паренек
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Alex Chebrikov

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