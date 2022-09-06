Преступники застали уединившуюся парочку врасплох

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Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Бразилии, запечатлела угон автомобиля. Мужчины подошли к припаркованному транспортному средству, прервали любовные утехи владельца и его девушки и выгнали их на улицу.
Прерванный акт
Оставшиеся без автомобиля парень и девушка были вынуждены спешно собирать вещи и одеваться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Бразилия в мире видео голые неожиданно преступление угон
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