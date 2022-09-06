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Преступники застали уединившуюся парочку врасплох

Преступники застали уединившуюся парочку врасплох

Автор:
06 сентября 2022 10:29
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   в мире   видео   голые   неожиданно   преступление   угон   
3916
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Камера наблюдения, установленная в небольшом населённом пункте в Бразилии, запечатлела угон автомобиля. Мужчины подошли к припаркованному транспортному средству, прервали любовные утехи владельца и его девушки и выгнали их на улицу.

Прерванный акт

Оставшиеся без автомобиля парень и девушка были вынуждены спешно собирать вещи и одеваться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Бразилия   в мире   видео   голые   неожиданно   преступление   угон   
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11  комментариев
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9k
Женя 2 дня назад
Проипали машину во всех смыслах
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1k
naf-naf 20 часов назад
Видео с салонного регистратора есть? Как всегда друг спрашивает
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6k
Алексей День назад
Ну в этот раз Бразилия хотя бы не в разделе адок)
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−40
uid-b3zej3kh День назад
одевались они
не спешно
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382
Царь 2 дня назад
Бразельяне, куле.
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9k
Сол Гудман 2 дня назад
Пусть скажут спасибо, что головы тупыми мачете не отрубили, а то это фетишь у них такой
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2k
Vad 2 дня назад
бездушные ублюдки...ну подождали бы 1 минту)))
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149
MAXIMUS Vad 2 дня назад
Ты не обобщай
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1k
好狼 2 дня назад
Ну, это Бразилия, пусть радуются, что их не тронули
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13k
Artem 2 дня назад
Сами же двери открыли..
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−96
Сигизмунд Лазаревич 2 дня назад
Экономия на отеле получилась не экономная...
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