Кошечка подумала, что её любимая игрушка проголодалась и решила исправить ситуацию

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Правило каждого дня: голодного — накормить, грустного — обнять. Всё просто!
Камера наблюдения засняла добрейшую картину, как кошка принесла мягкую игрушку к миске и пыталась её накормить, игрушка есть отказывалась, но это усатую красавицу не остановило.
Милота дня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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