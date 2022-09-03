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Кошечка подумала, что её любимая игрушка проголодалась и решила исправить ситуацию

Кошечка подумала, что её любимая игрушка проголодалась и решила исправить ситуацию

Автор:
03 сентября 2022 18:11
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   игрушка   корм   кошка   милота дня   
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Правило каждого дня: голодного — накормить, грустного — обнять. Всё просто!

Источник:

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Метки: видео   животные   игрушка   корм   кошка   милота дня   
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