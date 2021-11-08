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Сообщество Без кота и жизнь не та 998 постов • 398 подписчиков подписаться
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Кошка достала котёнку его любимую игрушку

Кошка достала котёнку его любимую игрушку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 ноября 2021 09:00
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   игрушка   котенок   коты   кошка   милота   
18299
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Кошка услышала жалобные крики своего детеныша и поспешила на помощь. Войдя в комнату она увидела, как котенок пытается достать игрушку с полки.

Мам, достань!

Кошка увидела, как котенок безуспешно пытается добраться до своей любимой игрушки и решила помочь ему.

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Метки: видео   животные   игрушка   котенок   коты   кошка   милота   
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36  комментариев
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866
Акан День назад
Маам купииии
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682
Андрей Александрович 14 часов назад
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14k
vikklu 16 часов назад
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2
Władysław 19 часов назад
Супер мама!!!
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2k
Olegsky 22 часа назад
Фантастика
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2k
Megalomaniax 23 часа назад
Мама.
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7k
Валерий День назад
ой...мимимими :)
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29k
Юр21 День назад
Как дети в магазине!
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23k
Bayker День назад
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Władysław Bayker 19 часов назад
это папа тем временем.
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993
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 День назад
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1k
Руслан Новак День назад
Скорее всего она сама этой игрушкой играет. Мелкий просто первый ухватил. Поэтому и запись оборвалась сразу, игрушку может сразу и отобрали)).
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7k
amrita День назад
МАМА.... что еще сказать....
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК День назад
народ вы понимаете что снято скрытой камерой !?!
и получается что кошки и не такие то и глупые пушистики
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3k
мемфрид День назад
Такое утро дерьмовое. Понедельник, холод собачий, снег с дождем... А тут это милейшество) спасибо!
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8k
Ntvl День назад
а папа взял бы за шкварник котёнка и закинул бы, р.а.с.х.у.я.р.и.в всю полку. зато игрушка было бы получена!
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597
Григорий Водениктов День назад
да на!, только не ори))
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2k
vs-vas День назад
Сука, милота то какая
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2k
Роман Гамзалиев День назад
Прикольно..)
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375
Вася День назад
Ага, игрушку... Хотел залезть туда и все поскидывать на пол!
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9k
Alexander День назад
Мама есть мама...
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98
eutace Alexander День назад
папа поступил бы также
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98
eutace ScorpionDS День назад
зачем туда бросать котенка-ребенка? Опять дискредитируете мужчин и пап. Выставляете их какими-то глупцами. Ребенок хотел играть с мячом, а не оказаться возле него.
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