Кошка достала котёнку его любимую игрушку

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Кошка услышала жалобные крики своего детеныша и поспешила на помощь. Войдя в комнату она увидела, как котенок пытается достать игрушку с полки.
Мам, достань!
Кошка увидела, как котенок безуспешно пытается добраться до своей любимой игрушки и решила помочь ему.
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и получается что кошки и не такие то и глупые пушистики
То есть котёнка папы? То есть самого себя?