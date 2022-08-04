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Сообщество Без кота и жизнь не та 1368 постов • 442 подписчика подписаться
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Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством

Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством

Автор:
04 августа 2022 12:03
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Еда   Реакция   бутерброд   видео   животные   кот   кошка   прикол   сыр   
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Девушка решила полакомиться бутербродом с сыром и не захотела делиться лакомством с котом. Вот жадина! Реакция питомца говорит о многом.

Так близко, но так далеко

Девушка сняла забавную реакцию своего кота на бутерброд с сыром.

Источник:

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Метки: Еда   Реакция   бутерброд   видео   животные   кот   кошка   прикол   сыр   
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20  комментариев
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25k
Киры4 Час назад
Советую ей ВСЮ обувь спрятать, куда ни будь подальше)
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43k
Соломей 19 минут назад
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7k
ишты 22 минуты назад
Жадное...
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10k
DumDum 23 минуты назад
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
я аж сам кушать захотел
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1k
Леший 40 минут назад
сука в ботах
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51
Vlad 49 минут назад
Сука. Нельзя так над кошами издеваться. Я когда суши заказываю, сет с сашими для кошек прицепом прошу.
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51
Vlad Лёха 42 минуты назад
У меня курильские бобтелы. Если с ними не делиться жрачкой, на бабки поставят.
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133
Серг Vlad 22 минуты назад
Эти могут
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7k
Nikolay 55 минут назад
УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными
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720
Мария Коненкова 58 минут назад
Нормальный кот, природный. Приятно посмотреть. А то у подруги кошка живёт - не царапается, не кусается, вообще, не мявкает - еле слышное мииииууу во время открывания пакетика с паучем не в счет, не тыгыдыкает абсолютно, только около 21.00 раза три до выключателя в коридоре допрыгнет и всё, не будит по утрам, ничего не портит, кроме когтеточки, а главное - не ест ничего кроме ПроПлана и к столу даже не подходит, её не интересует ничего из человеческой еды. Я всегда спрашиваю, это кошка или котоид какой-то, что с ней не так?
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24k
Юрий 59 минут назад
Зачем это сыроедка оттопыривает мизинец? Считает, что так изящнее жрать?

Оттопыренный мизинец - признак невоспитанного человека, мещанина. Это то же самое, что и неумение есть ножом и вилкой и чавкать при поглощении еды.
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2k
vasilykopkov Час назад
У кота богатое воображение и адское терпение.
А может он зверски ленивый...
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2k
Pioner76 Час назад
По коту видно, что лакомство для него далено не дефицит...
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3k
SandMANn Час назад
Как только не подавилась? "Хоть" после лайкосборного кино кисеныша покормила?
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