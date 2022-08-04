Хозяйка не захотела делиться с котом лакомством

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Девушка решила полакомиться бутербродом с сыром и не захотела делиться лакомством с котом. Вот жадина! Реакция питомца говорит о многом.
Так близко, но так далеко
Девушка сняла забавную реакцию своего кота на бутерброд с сыром.
Источник:
АНТИФИШКИ
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