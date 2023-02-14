Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива

Собака по кличке Софи, взятая семейной парой из приюта, по неизвестной причине решила выпрыгнуть из окна автомобиля хозяев во время движения по трассе в США. Животное не только не попало под грузовик, который ехал сзади, но и не пострадало от других транспортных средств.