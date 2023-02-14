Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива

198
1
1
Собака по кличке Софи, взятая семейной парой из приюта, по неизвестной причине решила выпрыгнуть из окна автомобиля хозяев во время движения по трассе в США. Животное не только не попало под грузовик, который ехал сзади, но и не пострадало от других транспортных средств.
Прыжок собаки с суицидальными наклонностями попал на видео. Питомец получил перелом бедра, ссадины и пару ушибов.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Четвероногий защитник отбил атаку агрессивного пса
- Бойцовая кошка атаковала приблизившегося к ней пса
- Полицейский спас собаку от мучительной смерти
- Невероятно везучий олень
- Настоящие друзья человека!
Новости партнёров
реклама