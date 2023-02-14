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Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива

Собака выпрыгнула из машины на оживлённую дорогу и чудом осталась жива

Автор:
14 февраля 2023 10:46
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   животные   повезло   пёс   собака   
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Собака по кличке Софи, взятая семейной парой из приюта, по неизвестной причине решила выпрыгнуть из окна автомобиля хозяев во время движения по трассе в США. Животное не только не попало под грузовик, который ехал сзади, но и не пострадало от других транспортных средств.

Прыжок собаки с суицидальными наклонностями попал на видео. Питомец получил перелом бедра, ссадины и пару ушибов.


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Метки: США   в мире   видео   животные   повезло   пёс   собака   
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7  комментариев
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21k
BiZ 14 минут назад
без мозгов - считай, калека)
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310
Takerey Полчаса назад
Блин. Ну сколько раз ,казалось бы, говорилось и писалось, что нельзя собакам открывать окна на всю. Ты никогда не уследишь ,если ее что-то напугает или кошка мимо пробежит. Так охота поиграть в эту лотерею "выживет ли моя собака"? Собака в машине должна быть либо в переноске, либо в специальном гамаке и пристегнутая. Ради ЕЕ же безопасности. ДА и своей. Ибо при дтп 25 кг собаки, прилетающей тебе по загривку с заднего сидения, могут и шею сломать к чертям.
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25k
Serg2001 Час назад
Не далее как вчера, комментируя пост про лошадь, написал, что среди животных тоже есть свои неадекваты... И вот опять...)
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51k
dima423 Час назад
говорят собаки похожи на их хозяев...тут что собака тупая, что хозяева))
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