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Парень выбил страйк на горнолыжном подъемнике

Парень выбил страйк на горнолыжном подъемнике

Автор:
09 января 2023 10:48
Метки: Прикол   Юмор   бугельный подъемник   видео   неудача   подъемник   сноубордист   фейл   
484
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Говорят, что подъемники бугельного типа придумали лыжники, чтобы смотреть, как страдают начинающие сноубордисты. Неопытный поклонник сноубординга случайно выбил страйк во время использования подъемника.

Лыжню!

Эффектное падение сноубордиста во время подъема. Тот самый момент, когда случайно выбил страйк.

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Метки: Прикол   Юмор   бугельный подъемник   видео   неудача   подъемник   сноубордист   фейл   
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5  комментариев
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28k
Levyathan 46 минут назад
На самом деле, это второй по удобству подъемник для сноубордиста, после креселки. Почему этому чайнику не показали, как им пользоваться-вот вопрос. А самый адский ад-это подъемник, где на тросе жестко ручки закреплены, который под спину заводятся. Вот где, даже опытнве досочники рискуют упасть.
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6k
Roman 7 минут назад
Это неопытные работники подъёмника. Надо было его ещё снизу гнать в шею на кресла.
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32k
Fat Lynx 12 минут назад
Бл*ть! Ну что, не мог попросить, чтобы ему показали как пользоваться подъемником?
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139
Хухрмухр 40 минут назад
Страйк- это идеальный бросок в боулинге.Кто бросил лыжника?
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139
Хухрмухр 42 минуты назад
Автор,зачем три раза выбивать страйк?Нам с одного раза понятно.
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