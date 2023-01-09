Парень выбил страйк на горнолыжном подъемнике

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Говорят, что подъемники бугельного типа придумали лыжники, чтобы смотреть, как страдают начинающие сноубордисты. Неопытный поклонник сноубординга случайно выбил страйк во время использования подъемника.
Лыжню!
Эффектное падение сноубордиста во время подъема. Тот самый момент, когда случайно выбил страйк.
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