В жизни каждого человека бывают ситуации, когда кажется, что день не задался с самого утра. Буквально всё указывает на то, что в этот день лучше поработать из дома. Лучше эти знаки не игнорировать.

0

Утро добрым не бывает Когда понимаешь, что лучше в этот день поработать из дома.