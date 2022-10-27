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Когда день не задался с самого утра

Когда день не задался с самого утра

Автор:
27 октября 2022 09:00
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   неудача   работа   утро   фейл   
466
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В жизни каждого человека бывают ситуации, когда кажется, что день не задался с самого утра. Буквально всё указывает на то, что в этот день лучше поработать из дома. Лучше эти знаки не игнорировать.

Утро добрым не бывает

Когда понимаешь, что лучше в этот день поработать из дома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   Юмор   видео   неудача   работа   утро   фейл   
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4  комментария
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−15
Вот как-то так Полчаса назад
А ещё вишенка на торте - прямо перед выходом кошку начинает тошнить на туфли
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2k
max 12 минут назад
фишки превращается в тик ток .
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 14 минут назад
Обычный рукожоп.
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