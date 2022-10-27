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В жизни каждого человека бывают ситуации, когда кажется, что день не задался с самого утра. Буквально всё указывает на то, что в этот день лучше поработать из дома. Лучше эти знаки не игнорировать.
Утро добрым не бывает
Когда понимаешь, что лучше в этот день поработать из дома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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