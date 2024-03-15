Иностранец показал дом родителей своей русской девушки

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Зарубежный блогер женился на русской девушке и начал часто приезжать в Россию в гости к её родителям. В какой-то момент парень решил показать пользователям сети дом родственников.
В комментариях подписчики парня были удивлены необычным дизайнерским решениям. А что в данном жилище удивило или смутило вас?
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На стилистику мне плевать.
У людей всегда так выходит, если проект заранее не планировать.
А дизайнера в деревню выписать - это перебор.
Да и вкус есть . Вон мангал симпатичный. Но он заранее изготовленный.
А то, что сами делали - там да, руки из попы.