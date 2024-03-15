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Иностранец показал дом родителей своей русской девушки

Иностранец показал дом родителей своей русской девушки

Автор:
15 марта 2024 07:34
Метки: Видео   Россия   дом   жена   иностранец   родители   русская   
3276
1
1

Зарубежный блогер женился на русской девушке и начал часто приезжать в Россию в гости к её родителям. В какой-то момент парень решил показать пользователям сети дом родственников.

В комментариях подписчики парня были удивлены необычным дизайнерским решениям. А что в данном жилище удивило или смутило вас?

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Метки: Видео   Россия   дом   жена   иностранец   родители   русская   
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23  комментария
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5k
A 2 часа назад
Он на цыганке, что ли, женился?
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1k
K_II_T 15 минут назад
Вот жиголо устроился.

На стилистику мне плевать.
У людей всегда так выходит, если проект заранее не планировать.
А дизайнера в деревню выписать - это перебор.

Да и вкус есть . Вон мангал симпатичный. Но он заранее изготовленный.
А то, что сами делали - там да, руки из попы.
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7k
мемфрид Полчаса назад
Цыганщина дикая, конечно)
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17k
Андрей Полчаса назад
Я не понял, он жалуется или хвастается?
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732
Нежмисто Живисто 36 минут назад
Кто понимает на басурманском- о чём так увлечённо трындит жених?
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188
Игорь Нежмисто Живисто 15 минут назад
"вот это я удачно зашёл"
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1k
beshh 42 минуты назад
Зять под стать

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1k
Олег 51 минуту назад
Циганское барокко
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Колхоз Дорохо-Бохато
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36k
Опаньки Час назад
Походу армянка иностранца захомутала )
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2k
Андрей Кузнецов Час назад
В бане заначка с шампанским, ликером типа лимончелло и каким-то бренди.. . ? а водка где ??? ... чувак! беги оттуда! ..похоже - извращенцы! ))))
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19k
banzai7 Час назад
Море вкуса. Стиль "Дорохо - бохато".
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1k
basil pupkin 2 часа назад
Млять, где ковры?? Где ковры, я спрашиваю!? А, без них тупо "евроремонт".
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Он на цыганке женат? Или её родители в 90-х застряли?
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Горожанин 2 часа назад
Похоже, они нашли друг друга - два сапога пара.
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