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Квартира в центре Санкт-Петербурга всего за 23 миллиона рублей

Квартира в центре Санкт-Петербурга всего за 23 миллиона рублей

Автор:
17 января 2024 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   дом   жилье   квартира   не и цены   недвижимость   
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Итак, представим, что у вас 23 миллиона рублей. И вы решили вложить их в недвижимость в Северной столице. Перед нами вариант в центре города, судя по всему, это двухкомнатная квартира.

Элитное жильё за космические деньги!

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   дом   жилье   квартира   не и цены   недвижимость   
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4  комментария
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41k
Fat boy slim is * in a heaven 42 минуты назад
Какая разница, что ванная комната облезлая? все равно все под снос, замену и ремонт.
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1k
София 7 минут назад
Там в добавок ещё и чёрная плесень. Квартиру похоже срседи заливали не раз.
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11k
MUZSER 10 минут назад
Это плюс а не минус. Всё равно все под снос. Ну то что 23,так такая с полуремонтом возможно 30 стоит.
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29k
AzuveR 41 минуту назад
Это не квартира ,а бомжатник. Мало просят. Нужно было за 50 лямов выставлять.
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