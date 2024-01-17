Квартира в центре Санкт-Петербурга всего за 23 миллиона рублей

868
1
1
Итак, представим, что у вас 23 миллиона рублей. И вы решили вложить их в недвижимость в Северной столице. Перед нами вариант в центре города, судя по всему, это двухкомнатная квартира.
Элитное жильё за космические деньги!
Источник:
Ссылки по теме:
- Необычная подача пирожных в ресторане
- Хозяева квартиры забыли закрыть балкон и уехали на полгода
- Чёрный риэлтор
- Командная работа от крайне подозрительных личностей
- Альтернативная экскурсия: женщине открылись тайные знания истории Санкт-Петербурга
Новости партнёров
реклама