Премия "Оскар" здорового человека

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Талантливые актёры и актрисы из отличной эпохи кино. Большая часть кадров снята на премии "Оскар" 1993 и 1994 годов.
Времена, когда фильмы не портили квотами, расовым разнообразием и другими современными повестками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а снимали просто что бы показать какую то интересную историю
по этому старые фильмы и такие крутые) я вот на выходных под уборку и готовку посмотрел парк юрского периода 1-2 - ну не сильно фильмы постарели, динозавры и сейчас там нормально смотрятся зато сюжет у фильма отличный, держит в напряжении до конца и актеры хорошо играют, по тому что актеров набирали в фильм по тому как они играют и подходят под роль, а не по тому что как сейчас сеть квота какая то на цвет кожи, на гендер или пол и тд.