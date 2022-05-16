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Премия "Оскар" здорового человека

Премия "Оскар" здорового человека

Автор:
16 мая 2022 10:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: видео   звезды   знаменитости   интересно   история   люди   оскар   премия   премия оскар   
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Талантливые актёры и актрисы из отличной эпохи кино. Большая часть кадров снята на премии "Оскар" 1993 и 1994 годов.
Времена, когда фильмы не портили квотами, расовым разнообразием и другими современными повестками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   звезды   знаменитости   интересно   история   люди   оскар   премия   премия оскар   
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2  комментария
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3k
petrozza 42 минуты назад
В который раз убеждаюсь, Морган Фримен таким уже родился и не меняется.
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2k
Copycat Полчаса назад
А тогда и фильмы снимали не ради того что бы "Донести до людей ПРАВИЛЬНЫЙ смысл" (я имею ввиду смысл о сильных и независимых меньшинствах противостоящих белому превосходству)

а снимали просто что бы показать какую то интересную историю

по этому старые фильмы и такие крутые) я вот на выходных под уборку и готовку посмотрел парк юрского периода 1-2 - ну не сильно фильмы постарели, динозавры и сейчас там нормально смотрятся зато сюжет у фильма отличный, держит в напряжении до конца и актеры хорошо играют, по тому что актеров набирали в фильм по тому как они играют и подходят под роль, а не по тому что как сейчас сеть квота какая то на цвет кожи, на гендер или пол и тд.
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