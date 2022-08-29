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На Украине любовная парочка воровала цветы с могил погибших солдат и продавала их на базаре

На Украине любовная парочка воровала цветы с могил погибших солдат и продавала их на базаре

Автор:
29 августа 2022 15:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   базар   бизнес   воровство   могилы   парочка   солдаты   цветы   
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Они зарабатывали неплохие деньги - пока их не поймали.

Двое граждан Украины наладили прибыльный бизнес: они таскали букеты с могил солдат ВСУ и продавали их на базаре в городе Мукачёво.

Могильно-цветочное дело шло неплохо, до тех пор, пока ушлых граждан не поймали за руку. Их арестовали и теперь им светит уголовка. Хотя они раскаялись и пообещали «больше так не делать».

Источник:

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Метки: Украина   базар   бизнес   воровство   могилы   парочка   солдаты   цветы   
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14  комментариев
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70k
Viktor 6 часов назад
Воровать у мёртвых, не важно каких и чьих, большой грех! Суки.
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10k
kaboza Час назад
В стране уродов и преступления уродские.
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Интересно, а стопки и конфетки с могилок тоже им нормально заходили? А крашеными яйцами на Пасху они наверное срать ходили...
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Такую фигню практиковали маргиналы в 90-е. Мы тогда на кладбище цветы подрезали прям оч коротко - что живые, что искусственные. Сейчас приходим на кладбище к старикам - там ничего не тронуто. А эти дикари так и висят в событиях 30-летней давности...
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30k
MatveiVainrub 4 часа назад
А говорят Упырей и Вурдалаков не существует . ХХХХ А они вот они .
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6k
Shtoppi 5 часов назад
Ублюдки беспринципные. Никакого уважения ни к живым, ни к мертвым - только собственные интересы на первом месте.
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635
Lexx 5 часов назад
Ломайте цветы, чуть выше середины. И никто их не сопрёт. Такие уже точно никто не купит.
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12k
котегRUS 5 часов назад
днище днищенское...
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
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33k
Нанук Паналык 6 часов назад
Вот так неожиданность...
Да у нас с незапамятных времен нормальный букет и часу на кладбище не лежал!
Если оно не Ваганьковское! Памятники прут,а тут....Сенсация...
Очередной вброс ушлёпка аугуста на вентилятор.
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1k
SHAGREEN 6 часов назад
Хорошо, что базарит на их мове.
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