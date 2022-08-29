На Украине любовная парочка воровала цветы с могил погибших солдат и продавала их на базаре

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Они зарабатывали неплохие деньги - пока их не поймали.
Двое граждан Украины наладили прибыльный бизнес: они таскали букеты с могил солдат ВСУ и продавали их на базаре в городе Мукачёво.
Могильно-цветочное дело шло неплохо, до тех пор, пока ушлых граждан не поймали за руку. Их арестовали и теперь им светит уголовка. Хотя они раскаялись и пообещали «больше так не делать».
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АНТИФИШКИ
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