На Украине любовная парочка воровала цветы с могил погибших солдат и продавала их на базаре

Двое граждан Украины наладили прибыльный бизнес: они таскали букеты с могил солдат ВСУ и продавали их на базаре в городе Мукачёво.

Могильно-цветочное дело шло неплохо, до тех пор, пока ушлых граждан не поймали за руку. Их арестовали и теперь им светит уголовка. Хотя они раскаялись и пообещали «больше так не делать».