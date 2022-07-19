Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск

До этого его внесли в список экстремистов, а теперь ему грозит уголовная статья.
Дмитрий Гордон - наверное, самый известный украинский журналист. Он сделал сотни интервью со знаменитостями со всего СНГ. В своей сфере Гордон был действительно влиятельным человеком с солидной базой зрителей и подписчиков.
Его манера ведения интервью - необычная, потому что время от времени он старается шутить… Получается довольно странно:
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Также активно занимается бизнесом. Например, одно время рекламировал чудо-пирамиды, которые якобы лечат от всего:
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Но занимается и серьёзным бизнесом, в основном, недвижимостью. Скупал квартиры и коммерческую недвижимость в Украине и не только. Кстати, он владелец элитных апартаментов в самом центре Москвы:
Так что человек обеспеченный. И как сам признаётся, интервью для него - всего лишь хобби.
Начиная с 2014-го года Гордон не раз критически высказывался о России. А в связи с последними событиями вообще ушёл в негатив. За это в марте на него завели уголовное дело по трём статьям: за призывы к насилию и фейки. В апреле внесли в список экстремистов.
По какой конкретно статье - пока не уточняется. Сам он это пока никак не прокомментировал.
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АНТИФИШКИ
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Наш человек.
Казачек засланный.
Потому как этот лысый петух, когда то кричал, что в первых рядах пойдет воевать с Россией, ежели придется.
Впрочем от ссыкливого хохложида ничего хорошего априори не может исходить
Я тут видел видео, где он рассказывает как вырывать кадыки.
Долго смеялся, особенно с его «двоечки» в начале ролика