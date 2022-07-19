Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск

Дмитрий Гордон - наверное, самый известный украинский журналист. Он сделал сотни интервью со знаменитостями со всего СНГ. В своей сфере Гордон был действительно влиятельным человеком с солидной базой зрителей и подписчиков.

Его манера ведения интервью - необычная, потому что время от времени он старается шутить… Получается довольно странно: