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Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск

Автор:
19 июля 2022 14:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Украина   бизнес   дмитрий гордон   журналист   критика   мвд   недвижимость   розыск   
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До этого его внесли в список экстремистов, а теперь ему грозит уголовная статья.

Дмитрий Гордон - наверное, самый известный украинский журналист. Он сделал сотни интервью со знаменитостями со всего СНГ. В своей сфере Гордон был действительно влиятельным человеком с солидной базой зрителей и подписчиков.

Его манера ведения интервью - необычная, потому что время от времени он старается шутить… Получается довольно странно:

Также активно занимается бизнесом. Например, одно время рекламировал чудо-пирамиды, которые якобы лечат от всего:

Но занимается и серьёзным бизнесом, в основном, недвижимостью. Скупал квартиры и коммерческую недвижимость в Украине и не только. Кстати, он владелец элитных апартаментов в самом центре Москвы:

Ещё у журналиста есть коммерческая недвижимость на Охотном Ряду, она сдаётся под магазины и офисы.

Так что человек обеспеченный. И как сам признаётся, интервью для него - всего лишь хобби.

Начиная с 2014-го года Гордон не раз критически высказывался о России. А в связи с последними событиями вообще ушёл в негатив. За это в марте на него завели  уголовное дело по трём статьям: за призывы к насилию и фейки. В апреле внесли в список экстремистов.

А сегодня карточка Дмитрия Гордона появилась в базе МВД РФ в списке разыскиваемых лиц:

По какой конкретно статье - пока не уточняется. Сам он это пока никак не прокомментировал.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   бизнес   дмитрий гордон   журналист   критика   мвд   недвижимость   розыск   
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31  комментарий
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62k
SWALLOW 6 часов назад
С одной буквой ошибка в фамилии .. да и национальность спорная.
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1k
Тордион Час назад
Где у человека инвестиции там у него и рОДИНА.
Наш человек.
Казачек засланный.
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1k
Logo66 Час назад
Ну какой УКРАИНЕЦ? Мало того, что национальность придумали - так ещё взяли чистого гардона и перекрестили))) Как говорится, ты или штаны надень, или крестик сними))) Украинец....
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85k
Taras Kozalupko Час назад
Теребенькают лысого
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Странно, что его приходится разыскивать.
Потому как этот лысый петух, когда то кричал, что в первых рядах пойдет воевать с Россией, ежели придется.
Впрочем от ссыкливого хохложида ничего хорошего априори не может исходить
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8k
Ден 2 часа назад
Правильно писать, го...дон.
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315
ays 3 часа назад
Открыл чисто коменты почитать
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942
Макс Дорошенко 3 часа назад
Не смогу даже в полной мере объяснить, почему этот персонаж мне отвратителен. Видимо нужно обладать очень хорошим словарным запасом чтобы описать отношение к этому существу. Отвращение, брезгливость, пожалуй самые безобидные слова относящиеся к нему. Помню выражение лица Маковецкого когда он прервал эфир проводимого интервью. В нём также было отчётливо видно презрение и как мне показалось - желание плюнуть в эту рожу. И да, про национальность промолчу ... нынче их бедненьких все обижают.
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575
В В П 4 часа назад
Это классика у хохлов. Нагадить в колодец из которого пьёшь.
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369
Карл 4 часа назад
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3k
Александр 4 часа назад
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11k
Александр 4 часа назад
Хорошего человека Гордоном не назовут...
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69k
Доктор Джонс 5 часов назад
Особые приметы - залупоголовый...
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844
Просто прохожий 5 часов назад
Слишком много биолабораторий сша на украине, вон он где то и подхватил бешенство, а у жидобендеровцев очень слабый иммунитет на бешенство, да и хозяева подопытных животных не оповещают о вреде. Навальный его ждет, вот уж наговорятся вдоволь.
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6k
klop 6 часов назад

Ссылка www.youtube.com
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6k
klop 6 часов назад
Ссылка coub.com
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6k
klop 6 часов назад
Ссылка coub.com
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6k
klop 6 часов назад
Ссылка coub.com
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533
Александр Потёмкин 6 часов назад
Да что вы все "Гордон, Гордон..." Раз "Гордон" - гандон, " лает" на Россию, но имеет какой-то бизнес здесь, ну так пошёл в пе шее эротическое... А недвижимость найдётся кому отдать...
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5
ChePaev 6 часов назад
че его разыскивать, его семья в Австри сидит, куда он их вывез сразу после начала СВО, где его можно спокойно подождать явившись туда случайно прихватив ледоруб. А сам этот лысый упырь постоянно курсирует между Киевом и Веной.
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164
zzzz_987 6 часов назад
Дождался гнида
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