Военнослужащие Тайваня пытаются сбить китайский дрон камнями

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Китайский дрон прилетел на территорию Тайваня и стал целью местных военнослужащих. В качестве оружия солдаты выбрали... камни! Один из военных и вовсе взял палку.
Инцидент с тайваньскими солдатами и китайским дроном попал на видео. Пользователи сети из Китая шутят над действиями военных и рисуют разные карикатуры. Например, они изображают солдат в образе лягушек. Одну из карикатур вы увидите в конце видео.
Зелёная лягушка - символика правящей на Тайване партии.
Зелёная лягушка - символика правящей на Тайване партии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Знакомая история)))))))))
более того, в источнике сказано, что снято телеобъективом, с высоты порядка 1 км (правда непонятно, зачем камни кидали) и без пересечения границы Тайваня.
https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4636484https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4636484
He said that the drone was at an elevation of approximately 1,000 meters and had taken the photo of the soldiers with a special telephoto lens.
и что даже не использовали ракетницу, потому что дрон не пересек границы.
He said that flares were not fired because the UAV never entered the country's airspace.