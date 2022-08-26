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Военнослужащие Тайваня пытаются сбить китайский дрон камнями

Военнослужащие Тайваня пытаются сбить китайский дрон камнями

Автор:
26 августа 2022 09:06
Метки: Китай   Тайвань   в мире   видео   дрон   инцидент   прикол   солдаты   
335
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Китайский дрон прилетел на территорию Тайваня и стал целью местных военнослужащих. В качестве оружия солдаты выбрали... камни! Один из военных и вовсе взял палку.
Инцидент с тайваньскими солдатами и китайским дроном попал на видео. Пользователи сети из Китая шутят над действиями военных и рисуют разные карикатуры. Например, они изображают солдат в образе лягушек. Одну из карикатур вы увидите в конце видео.

Зелёная лягушка - символика правящей на Тайване партии.

Источник:

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Метки: Китай   Тайвань   в мире   видео   дрон   инцидент   прикол   солдаты   
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8  комментариев
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6k
Shtoppi Полчаса назад
<<В качестве оружия солдаты выбрали... камни! Один из военных и вовсе взял палку.>>
Знакомая история)))))))))
Ссылка www.youtube.com
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152
Олег Ершов 5 минут назад
хз как он до тайваньи долетел. дрон летит максимально на 10 км. расстояние между китаем и тайванем 160км.
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70k
Доктор Джонс 13 минут назад
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−81
Thomsen Полчаса назад
Блин, а ведь довольно меткий солдатик. Первый камень был пристрелочным, а вторым, я так понял, он попал в коптер? Я почему-то вспомнил фразу Эйнштейна, что в следующей войне будут воевать камнями и палками. Китайцы слегка забежали вперёд)
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680
Александр 38 минут назад
а стволы им на что? или мозгов на это не хватило?
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47k
dima423 43 минуты назад
Дикари-с))
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