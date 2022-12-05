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Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку

Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку

Автор:
05 декабря 2022 08:40
Сообщество : Животные
Метки: США   видео   девочка   дочь   енот   животные   люди   мама   нападение   
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В городе Эшфорд, штат Коннектикут, США, енот атаковал девочку, когда она вышла из дома. Ребёнок попытался откинуть зверя в сторону, но тот крепко держался лапами. Девочку смогла спасти мама.
Пушистый агрессор сбежал с места преступления, а девочка с мамой отправились в больницу проверяться на бешенство. В ближайшее время они пройдут вакцинацию. Найти енота не удалось.

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Метки: США   видео   девочка   дочь   енот   животные   люди   мама   нападение   
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2  комментария
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vasilykopkov 4 минуты назад
Многие недалёкие люди подкармливают этих "милых пушистиков".
Енот начинает воспринимать человека как источник пищи.
А не получив ожидаемого - проявляет агрессию.
Никогда не кормите диких животных...

PS судя по поведению - вполне может быть и бешеный.
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Жирный бот Полчаса назад
Сейчас енотов полно и у нас на Кавказе..
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