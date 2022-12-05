Енот неожиданно напал на пятилетнюю девочку

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В городе Эшфорд, штат Коннектикут, США, енот атаковал девочку, когда она вышла из дома. Ребёнок попытался откинуть зверя в сторону, но тот крепко держался лапами. Девочку смогла спасти мама.
Пушистый агрессор сбежал с места преступления, а девочка с мамой отправились в больницу проверяться на бешенство. В ближайшее время они пройдут вакцинацию. Найти енота не удалось.
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Енот начинает воспринимать человека как источник пищи.
А не получив ожидаемого - проявляет агрессию.
Никогда не кормите диких животных...
PS судя по поведению - вполне может быть и бешеный.