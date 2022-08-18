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День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда

День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда

Автор:
18 августа 2022 09:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   верхняя пышма   видео   люди   салют   фейерверк   
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Жители Верхней Пышмы решили отметить день рождения с огоньком. Они забрались на козырёк подъезда и начали запускать фейерверки.
Гости решил поздравить именинницу с помощью небольшого пиротехнического представления. Что в головах у этих людей?!

Источник:

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Метки: Россия   верхняя пышма   видео   люди   салют   фейерверк   
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6  комментариев
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7k
Борис Карабанов Час назад
Здесь проблема больше даже не в пожарной безопасности, а в типичном хамско-быдляцком поведении: "Плевать на всех, я сделаю что мне хочется и как мне хочется."
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6k
Кружок 23 секунды назад
Я бы вставил лом в жопу тем, кто пустил в свободную продажу фейерверки, тюбинги для катания с гор и тем кто сделал доступными прокатные электросамокаты!
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2k
pinbalist 50 минут назад
"Что в головах у этих людей?!" - кал.
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6k
Алексей 50 минут назад
Да там пол-города торчки солевые) Введите на трубе название города и удивитесь. Ролики о торчках, притонах, закладчиках и прочих смежных темах в таком изобилии, что глаза на лоб лезут.
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25k
Киры4 Час назад
Ума нет и больная фантазия.
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5k
rutt Час назад
Синька чмо
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