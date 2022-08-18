День рождения с огоньком: компания людей запускала фейерверк с козырька подъезда

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Жители Верхней Пышмы решили отметить день рождения с огоньком. Они забрались на козырёк подъезда и начали запускать фейерверки.
Гости решил поздравить именинницу с помощью небольшого пиротехнического представления. Что в головах у этих людей?!
Источник:
АНТИФИШКИ
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