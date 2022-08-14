Как продать старенькую «Ауди»: мастер-класс от лучшего продавца Беларуси

Китайский дрон, способный летать, нырять и плавать под водой

Кошка-мать прогнала расшалившегося котёнка, а потом заправила смятое им покрывало

Настырный "магнитный кусь" кота

«Дикий восторг»: блогерша пустила за руль годовалого сына и сняла это на видео

Забравшийся в машину медведь нашёл там закуску из курицы и печенье

Попугай, который 6 лет «тиранит» хозяйку, принимая за нее решения