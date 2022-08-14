Как продать старенькую «Ауди»: мастер-класс от лучшего продавца Беларуси

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Харизма, костюм и лакированная туфля - вот гремучая смесь, которая позволит продать всё что угодно, даже если оно разваливается прямо на глазах у будущих покупателей.
Парень решил креативно подойти к продаже своего старенького автомобиля и снял забавный ролик.
За сутки видео набрало уже 1,3 млн просмотров. Цену продавец так и не озвучил (но многие очень захотели ее узнать).
Мы уверены, что он найдёт хорошего покупателя для своей "ласточки", конечно, если сможет из неё выбраться.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Туфлю мог бы и почистить.
Даже круче Васи тракториста, халстук точно полосатей яго
https://www.youtube.com/channel/UC4r0pOUOGAaEYF-1WJKfbwwhttps://www.youtube.com/channel/UC4r0pOUOGAaEYF-1WJKfbww