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Как продать старенькую «Ауди»: мастер-класс от лучшего продавца Беларуси

Как продать старенькую «Ауди»: мастер-класс от лучшего продавца Беларуси

Автор:
14 августа 2022 17:56
Сообщество : Юмор
Метки: Audi   Юмор   видео   машина   продажа   ретро автомобили   
14609
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Харизма, костюм и лакированная туфля - вот гремучая смесь, которая позволит продать всё что угодно, даже если оно разваливается прямо на глазах у будущих покупателей.

Парень решил креативно подойти к продаже своего старенького автомобиля и снял забавный ролик.

За сутки видео набрало уже 1,3 млн просмотров. Цену продавец так и не озвучил (но многие очень захотели ее узнать).


Мы уверены, что он найдёт хорошего покупателя для своей "ласточки", конечно, если сможет из неё выбраться.

Источник:

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Метки: Audi   Юмор   видео   машина   продажа   ретро автомобили   
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43  комментария
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19k
homerchik 17 часов назад
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2k
Трям 44 минуты назад
А никого не смутил момент, как он в конце дверь закрыл? Что-то явно не в ту сторону...
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6k
ГГалка 2 часа назад
шикарно!)
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4k
Алекс Таворотов 2 часа назад
сборище баянов в хе.ровом исполнении.
Туфлю мог бы и почистить.
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Комментарий удален
−18
12k
Graf_Dracula 4 часа назад
У самого старенкий Ауди А6 98 года, без преувеличения машина зверь!
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10k
Алексей 5 часов назад
Жалкая [мат] на оригинального чувака из автосалона
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2k
Эдуардо 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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295
SVG Эдуардо 4 часа назад
Владел ВАЗ 21043, барахлил стартёр, увидел рекламу эвакуатора - "Эвакуируем бесплатно в наш автосервис!" Воспользовался, за новый стартёр и его установку выдрали в двойном размере, но эвакуатор в самом деле в чек не вошёл. Дали гарантию эвакуировать и починить бесплатно если проблема в их стартере..... Следующие 6 раз были почти бесплатными. Потом мне сказали что больше чинить мой стартёр не намерены и пока в машине чтонибуть другое не сломается на эвакуаторе не повезут.... Стартёр угрозу воспринял реально и ломаться перестал. Ещё педаль сцепления была тугая, в пробке было невыносимо больно её удерживать трогаясь по чуть чуть. Спросил знакомого нейрохирурга можно ли нерв на стопе перебросить чуть в сторону..... тот осмотрел ногу, патологий не нашёл и посоветовал купить новую машину !!! 0_0 изверг.
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16k
Vital Idol 8 часов назад
пропылесосил бы, хоть...
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1k
Демьян 10 часов назад
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Василич 12 часов назад
Молодец Ваня. Первый на селе!!
Даже круче Васи тракториста, халстук точно полосатей яго
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714
Slash 13 часов назад
Забыл добавить - "Батин пиджак в подарок"!
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108k
Москвичка 13 часов назад
Пипец! Я думала на последок дверь отвалится...
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8k
Лещ 13 часов назад
вдохновитель этого паренька
https://www.youtube.com/channel/UC4r0pOUOGAaEYF-1WJKfbwwhttps://www.youtube.com/channel/UC4r0pOUOGAaEYF-1WJKfbww
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39k
jonnyD 14 часов назад
В нашем автомобиле , в качестве пассивной безопасности , установлены 3 иконы : Николы чудотворца , Григория победоносца и целителя Пантелеимона , а в качестве активной безопасности в багажное отделение помещена бейсбольная бита...
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 14 часов назад

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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 15 часов назад
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1k
Довер Иванович 15 часов назад
Красавчик пацан, далеко пойдёт)))
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4k
Очень Злой 16 часов назад
Видел это гайно на тиктоке.Здесь оно зачем?...зелени нарубить?
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7k
Александр 16 часов назад
Разгон до сотки...- да. Убило)))
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792
luber0206 16 часов назад
Молодец! Особенно понравилось про безопасность.
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Карл luber0206 15 часов назад
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