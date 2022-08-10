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Само зло: белочка, с которой лучше не шутить

Само зло: белочка, с которой лучше не шутить

Автор:
10 августа 2022 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   белка   видео   животные   злость   недовольство   прикол   
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Белка решила высказать своё недовольство мужчине, который её снимает. Животному не понравилось, что оператор приблизился к нему слишком близко.
С такой белочкой лучше не связываться. Видео рекомендуется смотреть со звуком.

Источник:

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Метки: Реакция   белка   видео   животные   злость   недовольство   прикол   
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7  комментариев
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436
Lexx Полчаса назад
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17k
Алексей 20 минут назад
Знатный зверюга! Мех! Мясо! Шкварок нажарю! (с)
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1k
Антон Полчаса назад
Может она просто завестись не может
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17k
alexis Полчаса назад
На работе задолбалась, а тут он.
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1k
Леший Полчаса назад
фигасе у неё когти....я бы не стал так рисковать
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40k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Честно говоря, первый раз слышу звуки белки)))
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