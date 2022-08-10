Само зло: белочка, с которой лучше не шутить

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Белка решила высказать своё недовольство мужчине, который её снимает. Животному не понравилось, что оператор приблизился к нему слишком близко.
С такой белочкой лучше не связываться. Видео рекомендуется смотреть со звуком.
Источник:
АНТИФИШКИ
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