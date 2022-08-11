Дикая белка не захотела, чтобы её спасали

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Мужчина надел резиновые перчатки и решил помочь оказавшей в ловушке белке. Однако спасение животного пошло не по запланированному сценарию.
Скромный дружеский кусь
Не стоит хватать белку в тонких резиновых перчатках. Судя по крикам, она его утащила и съела.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но реальность спилась ему в руку всеми беличьими зубами.
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А вот додуматься одеть резиновые перчатки... Она же орехи грызёт, что ей там какая то тонкая резина. Там надо было одевать хоккейные краги. Т.к. сварочные она тоже прокусывает. Проверено.