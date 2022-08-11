FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12623 поста • 1329 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Дикая белка не захотела, чтобы её спасали

Дикая белка не захотела, чтобы её спасали

Автор:
11 августа 2022 12:48
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   белка   в мире   видео   животные   нападение   прикол   укус   
484
1
1
Мужчина надел резиновые перчатки и решил помочь оказавшей в ловушке белке. Однако спасение животного пошло не по запланированному сценарию.

Скромный дружеский кусь

Не стоит хватать белку в тонких резиновых перчатках. Судя по крикам, она его утащила и съела.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Реакция   белка   в мире   видео   животные   нападение   прикол   укус   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ysik Полчаса назад
Напомнило случай. Подруга выйдя из дома увидела кота, который держал в зубах сопротивляющуюся белку. Ей стало жалко зверька. Она рванулась отнимать добычу. Отняла, но белка ее очень сильно укусила за руку, пока она доставляла ее на ветку. Пошла в травму, там сразу предложили либо доставить белку на анализ, либо пройти курс против бешенства. Подруга побежала искать белку. Нашла ее в зубах все того-же кота. Но на этот раз кот так просто не стал сдаваться и прежде чем убежать со своей законной добычей грызанул ее за вторую руку. Беготня по всему району за котом не принесла успехов. Пришлось вести расстроенную подругу к врачу на уколы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Кархародон 2 минуты назад
Осторожнее надо с белками

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−9
burbulias 4 минуты назад
ДОЛГО ДУМАЛ КАКОЙ ТЕРМИН НАИБОЛЕЕ ОТРАЖАЕТ ПУТ/ ЛЕРОВСКУЮ РАШКУ И ОБЩЕСТВО ВЦЕЛОМ .

ИМЯ ВАМ ГМО !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Rado 7 минут назад
Сначала ему объяснили что нитриловые перчатки обезопасят его от всего на свете.
Но реальность спилась ему в руку всеми беличьими зубами.
Добро пожаловать в реальный мир!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 12 минут назад
прямо фильм ужасов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ego sum qui sum 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
461
Lexx 39 минут назад
Ну, а что ещё могла подумать белка? Попала в установленную кем то ловушку, из которой её вытаскивают с явным намерением сожрать, здесь и сейчас. Вот и боролась до последнего за свою жизнь.

А вот додуматься одеть резиновые перчатки... Она же орехи грызёт, что ей там какая то тонкая резина. Там надо было одевать хоккейные краги. Т.к. сварочные она тоже прокусывает. Проверено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 39 минут назад
Нахал! Руки распускает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VikaR 43 минуты назад
Мля, ему в больничку срочно нужно. Белки бешенством могут заразить и еще тьмой всякой дряни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 48 минут назад
Засада... А нехрен лапать... Кто первый съел, тот и сытый...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823038



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний
17 интересных фактов, которые пополнят вашу копилку знаний
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Офицерская классика: знаковые пистолеты, применяемые в эпоху СССР
Набирающие популярность в сообществах
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
Не романтизируйте: свой бизнес на ЧПУ станке
Береговая артиллерия Кригсмарине. Какие именно орудия использовались для комплектации?
Береговая артиллерия Кригсмарине. Какие именно орудия использовались для комплектации?
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
5 причин купить робот-пылесос Midea i5C
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#позитив#интересно#забавно#история#сарказм#СССР#маразм#собака#Украина
#Юмор#прикол#картинки#улыбнуло#новости#сатира#удивительно#Еда#интересное#домашние животные
#животные#в мире#люди#факты#Ynews#смешно#подборка#познавательно#кот#истории
Китайский дрон, способный летать, нырять и плавать под водой Китайский дрон, способный летать, нырять и плавать под водой Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса Жадина: забавная реакция льва на кучу мяса Само зло: белочка, с которой лучше не шутить Само зло: белочка, с которой лучше не шутить Неудачный опыт знакомства с речным раком Неудачный опыт знакомства с речным раком Домашний кот не смог победить "искусение" Домашний кот не смог победить "искусение" Любопытный гиббон разозлил дикобраза Любопытный гиббон разозлил дикобраза

На что жалуетесь?

Вернуться