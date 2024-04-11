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Белка глубоко возмущена

Белка глубоко возмущена

Автор:
11 апреля 2024 07:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Реакция   белка   животные   звуки   
1071
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Вы когда-нибудь слышали, какие звуки издают белки, когда чем-то встревожены? Благодаря этому видео вы узнаете, как "звучат" эти грызуны.

Какие звуки издаёт взволнованная белка.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   белка   животные   звуки   
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6  комментариев
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6k
Григорий 49 минут назад
бухай давай, не зли белку!)
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0
Игорь Минуту назад
Здравcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

Cейчаc ищу любую работу, но пока ничего не наxодитcя. Готов на любую подработку, а cейчаc дома еcть абcолютно нечего.
От голода почти теряю cознание. Одолжить проcто не у кого. Одолжите, пожалуйcта, на еду рублей 100-200. Хоть на булку xлеба, xоть на килограмм картошки.

Еcли оcтавите контакты, то я готов вернуть c первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом cлучае оcтавьте cвои контакты в личныx cообщенияx. Я верну 100%!

Пополните, пожалуйcта, номер телефона на любую cумму: +7 952 133 65 10 (баланc номера телефона у оператора или по CБП)

Заранее большое Вам человечеcкое cпаcибо.
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17k
Алексей 17 минут назад
вольный перевод с беличьего:
Ссылка www.youtube.com
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21k
Robin Hood 39 минут назад
И хде же моя любима и дорогая ???
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
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