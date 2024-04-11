Белка глубоко возмущена

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Вы когда-нибудь слышали, какие звуки издают белки, когда чем-то встревожены? Благодаря этому видео вы узнаете, как "звучат" эти грызуны.
Какие звуки издаёт взволнованная белка.
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