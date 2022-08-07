"Понял, Вася?": сочинец проучил приезжего, выбросившего мусор на дорогу

Автохамов, которые, не церемонясь, отправляют мусор за окно автомобиля, довольно много. Но, к счастью, иногда находятся люди, которым не всё равно.

В Сочи горожанин напомнил приезжему, что в городе нужно соблюдать чистоту и порядок. Тот сразу стал отнекиваться: дескать, мусорил не он. Но труса не послушали и показали, как надо себя вести.