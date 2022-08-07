"Понял, Вася?": сочинец проучил приезжего, выбросившего мусор на дорогу

Наглый водитель повёл себя как свинтус, но был наказан.
Автохамов, которые, не церемонясь, отправляют мусор за окно автомобиля, довольно много. Но, к счастью, иногда находятся люди, которым не всё равно.
В Сочи горожанин напомнил приезжему, что в городе нужно соблюдать чистоту и порядок. Тот сразу стал отнекиваться: дескать, мусорил не он. Но труса не послушали и показали, как надо себя вести.
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Как считаете, урок был усвоен или горбатого могила исправит?
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АНТИФИШКИ
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Штрафами, огромными штрафами и общественным позором!