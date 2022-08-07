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"Понял, Вася?": сочинец проучил приезжего, выбросившего мусор на дорогу

"Понял, Вася?": сочинец проучил приезжего, выбросившего мусор на дорогу

Автор:
07 августа 2022 09:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сочи   автохам   быдло   видео   мусор   наказал   намусорил   
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Наглый водитель повёл себя как свинтус, но был наказан.


Автохамов, которые, не церемонясь, отправляют мусор за окно автомобиля, довольно много. Но, к счастью, иногда находятся люди, которым не всё равно.


В Сочи горожанин напомнил приезжему, что в городе нужно соблюдать чистоту и порядок. Тот сразу стал отнекиваться: дескать, мусорил не он. Но труса не послушали и показали, как надо себя вести.

Как считаете, урок был усвоен или горбатого могила исправит?


Источник:

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Метки: Сочи   автохам   быдло   видео   мусор   наказал   намусорил   
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10k
Клёст Полчаса назад
Чмо.
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171
240324 45 секунд назад
по моему Вася ни фига нечего не понял.
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7k
Trenzel2003 9 минут назад
Знакомый из Белоруссии раскапывал как порядок и чистота прививался на улицах городов.
Штрафами, огромными штрафами и общественным позором!
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862
Alex 10 минут назад
Все же надо было в дыню свинье дать.
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2k
Radugananebe 22 минуты назад
Хамло и трус.
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