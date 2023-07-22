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В Екатеринбурге таксист избил девушку за претензии по поводу опоздания

В Екатеринбурге таксист избил девушку за претензии по поводу опоздания

Автор:
22 июля 2023 09:29
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Девушка   Таксист   екатеринбург   избиение   опаздание   такси   
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Клиентка возмущалась, что ждала, но мужчина даже не стал ее слушать и сразу принялся бить по лицу. Он орал, что "опоздал всего на 2 минуты". В итоге пострадавшая успела еще и разбить его машину.

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Метки: Видео   Девушка   Таксист   екатеринбург   избиение   опаздание   такси   
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9  комментариев
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15k
Shtoppi 42 минуты назад
никто не в курсе какой у таксиста акцент. наверное итальянец - такой темпераментный
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4k
просто Дмитрий 4 минуты назад
вот это сюжет !! а то порядком поднадоело с ежедневным, "Вези меня, тварь"
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8k
sedoisever 5 минут назад
Как обычно. Смотря как преподнести. Было бы видео, где она села и стала быковать, называть его обслугой и материться, ВСЕ написали бы: "надо было выкинуть её и леща дать!".
Поэтому скажу одно. Нихрена непонятно. )
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1k
олег 16 минут назад
всё какое-то чёрное,ничего не понять .это точно такси ?
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256
Виталий Понаморев 17 минут назад
Очередной осламбек решил показать кто главный в ауле
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57k
alertol 38 минут назад
Конечно не нравится синдром "яж клиент" (знаю таких, морду набить таким хочется) но когда работяга быкует, тоже бесит.

Взялся за работу, делай её. Опоздал, вежливо скажи "извините, пробки были, итд" Каждый дворник считает что он центр земли, а внезапно он за деньги взял на себя обязательство делать свою работу.
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10k
Том Сойер 39 минут назад
Таксиста отловить, отписдить так, чтобы кровью ссал пару месяцев - и обоссать, сняв этот процесс на видео и выложить его в инет, главное - чтобы рожу его хорошо видно было.
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1k
Herr Mannelig 49 минут назад
невежливо опазывать
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5k
BenderRodriguez 50 минут назад
Высокие, высокие отношения таксист - клиент!
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