В Екатеринбурге таксист избил девушку за претензии по поводу опоздания

1004
1
1
Клиентка возмущалась, что ждала, но мужчина даже не стал ее слушать и сразу принялся бить по лицу. Он орал, что "опоздал всего на 2 минуты". В итоге пострадавшая успела еще и разбить его машину.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
Новости партнёров
реклама
Поэтому скажу одно. Нихрена непонятно. )
Взялся за работу, делай её. Опоздал, вежливо скажи "извините, пробки были, итд" Каждый дворник считает что он центр земли, а внезапно он за деньги взял на себя обязательство делать свою работу.