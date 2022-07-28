В Швеции сумасшедшая женщина столкнула мужчину прямо под приближающийся поезд

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Эти шокирующие события произошли 3 июля на станции метро Хокарангенс на юге Стокгольма. Виновница задержана и подозревается в покушении на убийство.
Жительнице Финляндии предъявлено обвинение по подозрению в покушении на убийство на станции метро в южной части Стокгольма. Она столкнула инвалида с платформы незадолго до прибытия поезда на станцию. Женщина, которая в Швеции проходила лечение психического здоровья, оправдывает свои действия тем, что мужчина чернокожий.
Третьего июля пожилой мужчина, недавно перенёсший операцию на позвоночнике, подвергся нападению на станции метро Hökarängen. 43-летняя финнка Дженнифер Ингберг напала на мужчину, столкнув того на рельсы под колёса прибывающего поезда.
Камера наблюдения на платформе зафиксировала последовательность событий, где видно, как человека толкают, и он падает на рельсы. Очевидцам удалось остановить приближающийся поезд и спасти бедолагу.
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Третьего июля пожилой мужчина, недавно перенёсший операцию на позвоночнике, подвергся нападению на станции метро Hökarängen. 43-летняя финнка Дженнифер Ингберг напала на мужчину, столкнув того на рельсы под колёса прибывающего поезда.
Камера наблюдения на платформе зафиксировала последовательность событий, где видно, как человека толкают, и он падает на рельсы. Очевидцам удалось остановить приближающийся поезд и спасти бедолагу.
Дженнифер Ингберг из города Вааса в Финляндии в настоящее время предъявлено обвинение в окружном суде Стокгольма по подозрению в покушении на убийство или нападении при отягчающих обстоятельствах. Ранее она уже фигурировала в полицейских сводках за нападение, насилие в отношении должностного лица, насильственном сопротивлении, незаконных угрозах, кражах в магазинах, нарушении Закона о холодном оружии, вандализме и растлении.
Когда следователь зачитал постановление о предъявлении обвинений, она объяснила попытку убийства цветом кожи мужчины. Более того, она требует, чтобы её немедленно освободили из-под стражи.
Когда следователь зачитал постановление о предъявлении обвинений, она объяснила попытку убийства цветом кожи мужчины. Более того, она требует, чтобы её немедленно освободили из-под стражи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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