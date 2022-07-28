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В Швеции сумасшедшая женщина столкнула мужчину прямо под приближающийся поезд

В Швеции сумасшедшая женщина столкнула мужчину прямо под приближающийся поезд

Автор:
28 июля 2022 07:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Метро   Стокгольм   Швеция   видео   покушение на убийство   расизм   
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Эти шокирующие события произошли 3 июля на станции метро Хокарангенс на юге Стокгольма. Виновница задержана и подозревается в покушении на убийство.

Источник:

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Метки: Метро   Стокгольм   Швеция   видео   покушение на убийство   расизм   
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8  комментариев
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25k
Киры4 Полчаса назад
Её бы в Америку, там она дала бы жару)
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4k
Serj81 11 минут назад
Йобнутая
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130
Obrval 22 минуты назад
Поезд как быстро остановился.
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1k
Kariya Полчаса назад
Как с таким послужным списком она еще на свободе?? То, что ей теперь покушение пришили, вообще что-то будет значить, или еще шанс дадут?
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18k
ЦСКА 43 минуты назад
"нападение, насилие в отношении должностного лица, насильственном сопротивлении, незаконных угрозах, кражах в магазинах, нарушении Закона о холодном оружии, вандализме и растлении."

Как она на свободе оказалась??
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