Порвавшийся пакет для мусора испортил мужчине настроение

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Реальная причина заключалась в том, что не нужно было волочить пакет по земле, а не мусор, который в нём было.
Житель Сидар-Сити (Юта, США), ставший главным героем кадров, только сейчас рассмотрел-таки комическую сторону произошедшего. В тот день у мужчины и без того было плохое настроение, так что когда мешок с мусором порвался в самый неподходящий момент, радости такое событие не добавило.
Пользователи соцсетей не только похихикали над бедолагой, но и посочувствовали ему, заявив, что они понимают душевную боль мужчины. Однако, кое-кто считает, что герой видеоролика сам напросился на постигшую его беду, ведь не нужно было волочить мешок по земле, тогда он и не прохудился бы.
Пользователи соцсетей не только похихикали над бедолагой, но и посочувствовали ему, заявив, что они понимают душевную боль мужчины. Однако, кое-кто считает, что герой видеоролика сам напросился на постигшую его беду, ведь не нужно было волочить мешок по земле, тогда он и не прохудился бы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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