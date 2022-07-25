Порвавшийся пакет для мусора испортил мужчине настроение

Житель Сидар-Сити (Юта, США), ставший главным героем кадров, только сейчас рассмотрел-таки комическую сторону произошедшего. В тот день у мужчины и без того было плохое настроение, так что когда мешок с мусором порвался в самый неподходящий момент, радости такое событие не добавило.



Пользователи соцсетей не только похихикали над бедолагой, но и посочувствовали ему, заявив, что они понимают душевную боль мужчины. Однако, кое-кто считает, что герой видеоролика сам напросился на постигшую его беду, ведь не нужно было волочить мешок по земле, тогда он и не прохудился бы.