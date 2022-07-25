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Порвавшийся пакет для мусора испортил мужчине настроение

Порвавшийся пакет для мусора испортил мужчине настроение

Автор:
25 июля 2022 07:38
Сообщество : Юмор
Метки: Пакет   Приколы   Юмор   видео   мусор   мусорный пакет   неудача   
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Реальная причина заключалась в том, что не нужно было волочить пакет по земле, а не мусор, который в нём было.

Источник:

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Метки: Пакет   Приколы   Юмор   видео   мусор   мусорный пакет   неудача   
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6  комментариев
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8k
Фельдъегерь 4 часа назад
"Реальная причина заключалась в том, что не нужно было волочить пакет по земле, а не мусор, который в нём было."
я вывихнул мозг.
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7k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
"Реальная причина заключалась в том, что не нужно было волочить пакет по земле, а не мусор, который в нём было."
--------
Моя твоя не понимай
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8k
krivsan 2 часа назад
охренительный пост
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646
Alex 3 часа назад
А наши бы хер убрали. Еще сверху насрали бы.
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