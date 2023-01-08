Как Костя-киборг с аккаунтом воевал

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Казалось бы что может быть сложного восстановить аккаунт? Повторил жест, скинул фотку и все, но порой это сделать очень сложно.
Костя Дебликов - настоящий бодипозитивщик. Парень лишился рук в 23 года из-за несчастного случая на фаер-шоу, но он не впадает в депрессию и с позитивом решает все житейские задачи.
Хорошо, когда рядышком план В есть!
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Помню, в "Билл - герой галактики", глав.герою пришили чёрную руку, причем вместо левой - правую.