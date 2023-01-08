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Как Костя-киборг с аккаунтом воевал

Как Костя-киборг с аккаунтом воевал

Автор:
08 января 2023 10:27
Сообщество : Юмор
Метки: Константин Дебликов   Приколы   Юмор   видео   протезы   соцсети   
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Казалось бы что может быть сложного восстановить аккаунт? Повторил жест, скинул фотку и все, но порой это сделать очень сложно.

Костя Дебликов - настоящий бодипозитивщик. Парень лишился рук в 23 года из-за несчастного случая на фаер-шоу, но он не впадает в депрессию и с позитивом решает все житейские задачи.


Хорошо, когда рядышком план В есть!

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Метки: Константин Дебликов   Приколы   Юмор   видео   протезы   соцсети   
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13  комментариев
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53
Натали Тихонова 3 часа назад
Круто. Красавчик!
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1k
kehlalex Полчаса назад
у меня так VK профиль "ушёл", не могу восстановить. Просят фото с паспортом, потом ещё что то, телефона уже нет давно который у них в системе на мой аккаунт записан, а в конце как вишенка на торте "мы вам на телефон послали ссылку"
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9k
GROMOZEKA Час назад
Видео, конечно забавное, но разве нет других способов восстановить аккаунт?
Письмо на почту, СМС на телефон
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100
samoilenko-yura123 Час назад
счастья и удачи ему и его подруге!
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5k
fin4all Час назад
Молоток парень! И девушка ему под стать. Счастья им!
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2k
Horovo Games 2 часа назад
А нет ли здесь расизьму, раз система не распознаёт черную руку?
Помню, в "Билл - герой галактики", глав.герою пришили чёрную руку, причем вместо левой - правую.
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9k
Roy Batty 2 часа назад
Видео фаер-шоу есть?
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22k
Владимир 3 часа назад
Бедолага...(
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29k
Григорий 3 часа назад
Ай маладца!
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9k
Бритва 3 часа назад
похоже, жена руку приложила
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