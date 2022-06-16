Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот

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Хозяйка пса и кота решила посмотреть, как питомцы ложатся на общую лежанку, когда приходят вторыми. Во время просмотра становится понятно, кто в этом доме хозяин.
Пёс и кот пытаются уютно устроиться на уже занятом месте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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