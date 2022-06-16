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Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот

Как пёс ложится рядом со спящим котом и наоборот

Автор:
16 июня 2022 09:38
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   кот   кошка   лежанка   прикол   пёс   собака   
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Хозяйка пса и кота решила посмотреть, как питомцы ложатся на общую лежанку, когда приходят вторыми. Во время просмотра становится понятно, кто в этом доме хозяин.
Пёс и кот пытаются уютно устроиться на уже занятом месте.

Источник:

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Метки: видео   животные   кот   кошка   лежанка   прикол   пёс   собака   
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6  комментариев
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3k
Буратино 59 минут назад
Он ещё должен был начать усиленно мыться))))
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8k
Летучий Мыш 3 минуты назад
Не, ну тут кот добрый))
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2k
5010_BIRD Полчаса назад
Как я ложусь рядом с девушкой и как девушка ложится рядом со мной.
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5k
heta Полчаса назад
Причем тут хозяин-не-хозяин. Если кот с собакой ладят, то кот всегда будет спать на собаке (или рядом). Они хоть и звери, но понимание соотношения размера и веса у них все же есть.
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177
Alex 41 минуту назад
Друганы )
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43
Андрей 46 минут назад
Собачка молодец, а кот - наглец.
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