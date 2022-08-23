Неравнодушный гражданин раскрыл голубиную измену

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Мужчина стал свидетелем измены в голубином семействе. Самка воспользовалась отсутствием своего партнёра и пошла налево.
Начинающий детектив разоблачает измены голубей
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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