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Неравнодушный гражданин раскрыл голубиную измену

Неравнодушный гражданин раскрыл голубиную измену

Автор:
23 августа 2022 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   голуби   животные   измена   прикол   птицы   
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Мужчина стал свидетелем измены в голубином семействе. Самка воспользовалась отсутствием своего партнёра и пошла налево.

Начинающий детектив разоблачает измены голубей

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   голуби   животные   измена   прикол   птицы   
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