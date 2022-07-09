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Период вращения планет Солнечной системы

Период вращения планет Солнечной системы

Автор:
09 июля 2022 09:47
Сообщество : Космос
Метки: Время   видео   космос   планета   познавательно   солнечная система   сутки   
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Великолепная видео-визуализация, демонстрирующая наклон орбиты и период вращения планет Солнечной системы вокруг своей оси.

Все знают, что в сутках 24 часа. На самом деле, сутки — это условная единица измерения времени, которая приблизительно равна периоду оборота Земли вокруг своей оси. Для более точного понимания “суток” необходимо говорить о периоде вращения, который характерен не только для Земли, но может быть применен для любого космического объекта.

Период вращения — это время, которое требуется космическому объекту для совершения полного оборота вокруг своей оси относительно удаленных звезд.

Период вращения Земли равен 0.99726968 дней или 23 часа 56 минут 4.0910 секунды. Иными словами, суточное вращение Земли вокруг своей оси с периодом в одни звездные сутки совершается примерно за 24 часа.

Каждая планета Солнечной системы имеет свой собственный период вращения вокруг своей оси, из-за чего сутки на этих планетах могут очень сильно отличаться по своей продолжительности от земных.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   видео   космос   планета   познавательно   солнечная система   сутки   
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14  комментариев
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38k
Александр 45 минут назад
А что за планета после марса? Я что то проспал?
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3k
perekrestok 16 минут назад
Странно планеты расставили. Уран и Плутон почему то уронили, а Венеру вообще почему то поставили с ног на голову.
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