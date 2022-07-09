Период вращения планет Солнечной системы

Все знают, что в сутках 24 часа. На самом деле, сутки — это условная единица измерения времени, которая приблизительно равна периоду оборота Земли вокруг своей оси. Для более точного понимания “суток” необходимо говорить о периоде вращения, который характерен не только для Земли, но может быть применен для любого космического объекта.

Период вращения — это время, которое требуется космическому объекту для совершения полного оборота вокруг своей оси относительно удаленных звезд.

Период вращения Земли равен 0.99726968 дней или 23 часа 56 минут 4.0910 секунды. Иными словами, суточное вращение Земли вокруг своей оси с периодом в одни звездные сутки совершается примерно за 24 часа.

Каждая планета Солнечной системы имеет свой собственный период вращения вокруг своей оси, из-за чего сутки на этих планетах могут очень сильно отличаться по своей продолжительности от земных.