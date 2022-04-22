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Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице

Пасхальный кролик подрался с незнакомцем на улице

Автор:
22 апреля 2022 09:10
Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   пасхальный кролик   
625
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Неизвестный пристал к женщине и спровоцировал конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Находившийся неподалеку мужчина в костюме пасхального кролика решил заступиться за женщину.
Отрывок необычной драки попал на видео.

Источник:

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Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   пасхальный кролик   
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4  комментария
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Я так понимаю, что Бидон не зря кролика испугался.
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18k
Александр 10 минут назад
Кейдж готовится к сьёмкам второй части с бюджетом банки фасоли?
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4k
Слава 21 минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
Victor Час назад
и сдается мне это черножопая к человеку приставала
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