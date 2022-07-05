Финальный босс в хардкорной версии игры про Марио

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Прохождение финального босса в хардкорном моде игры Super Mario World. За подобное должны настоящую принцессу давать!
Старый добрый хардкор. Это же сколько нужно было провести часов в игре...
Интересно, сколько было попыток до этого?
Источник:
АНТИФИШКИ
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