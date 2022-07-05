FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 441 пост • 290 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Игромир 
Финальный босс в хардкорной версии игры про Марио

Финальный босс в хардкорной версии игры про Марио

Автор:
05 июля 2022 09:25
Сообщество : Игромир
Метки: Super Mario World   босс   видео   игра   марио   сложность   
1232
1
1
Прохождение финального босса в хардкорном моде игры Super Mario World. За подобное должны настоящую принцессу давать!
Старый добрый хардкор. Это же сколько нужно было провести часов в игре...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: Super Mario World   босс   видео   игра   марио   сложность   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Сибиряк 37 минут назад
Финальный босс в хардкорной версии игры про МариоПосмотреть
Финальный босс в хардкорной версии игры про Марио
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Моя Родина - СССР. 8 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Да что вы знаете про хардкор?
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
737
S golovoi beda Полчаса назад
Ну нихрена себе..а я думал Дарк Соулс сложный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Полчаса назад
я следить за Марио задолбался....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
930
VSh 37 минут назад
Это что за Марио такой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Александр 54 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

578756



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
Люди, спасибо: трогательные фото спасённых с улиц животных
Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»
Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
Правда ли, что мозг человека задействован только на 10% от своей мощности?
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую принадлежность
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую...
Креативщики страны, объединяйтесь
Креативщики страны, объединяйтесь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#история#удивительно#картинки#шоу бизнес#автомир#кот#автомобили
#Юмор#интересное#в мире#кино#прикол#СССР#Россия#Разное#gif#вещи
#люди#факты#интересно#природа#забавно#фотографии#Приколы#Жизнь#аварии#дтп
Креативщики страны, объединяйтесь Креативщики страны, объединяйтесь Робот, которого невозможно обыграть в крестики-нолики Робот, которого невозможно обыграть в крестики-нолики Разрушение башни из костяшек домино Разрушение башни из костяшек домино Компьютерные гонки с полным погружением Компьютерные гонки с полным погружением Пока хозяев нет дома Пока хозяев нет дома Как могла бы выглядеть Half-Life 3 на современном игровом движке Как могла бы выглядеть Half-Life 3 на современном игровом движке

На что жалуетесь?

Вернуться