Хомячок прошёл лабиринт в стиле игр про Марио

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Хозяин сделал для своего хомяка лабиринт в стилистике игр про водопроводчика Марио. Питомец оценил такой размах и начал преодолевать все препятствия.
Владелец хомяка создал впечатляющую полосу препятствий, чтобы развлечь своего питомца (и, конечно же, себя)
Источник:
АНТИФИШКИ
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