FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12757 постов • 1356 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Хомячок прошёл лабиринт в стиле игр про Марио

Хомячок прошёл лабиринт в стиле игр про Марио

Автор:
09 сентября 2022 12:48
Сообщество : Животные
Метки: видео   лабирин   марио   полоса препятствий   супер марио   хомяк   
358
1
1
Хозяин сделал для своего хомяка лабиринт в стилистике игр про водопроводчика Марио. Питомец оценил такой размах и начал преодолевать все препятствия.
Владелец хомяка создал впечатляющую полосу препятствий, чтобы развлечь своего питомца (и, конечно же, себя)

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   лабирин   марио   полоса препятствий   супер марио   хомяк   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
А принцессе пофик


Вот у хозяина времени масса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

933818



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Царь-лестницы, которых вообще не должно было существовать в природе
Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей
Абсолютно новый 36-летний ГАЗ-52 без пробега продают за 10 миллионов рублей
Набирающие популярность в сообществах
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию
В британском океанариуме хотят усыпить животных из-за подорожавшей электроэнергии
В британском океанариуме хотят усыпить животных из-за подорожавшей электроэнергии
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Как получить вознаграждения за участие в выборах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда читаешь выписку по банковскому счету

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#история#подборка#в мире#СССР#биография#шоу бизнес#Разное
#фото#факты#картинки#автомобили#кино#забавно#улыбнуло#дтп#авто аварии#интересное
#интересно#люди#позитив#автомир#Приколы#новости#Ynews#фотографии#звёзды#аварии
Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Как безопасно осуществлять банковские операции в Интернете Щенок пытается пройти полосу препятствий Щенок пытается пройти полосу препятствий Пёс мастерски проходит полосу препятствий Пёс мастерски проходит полосу препятствий Из хомяка получилась неплохая фотомодель Из хомяка получилась неплохая фотомодель Белый кот и полоса препятствий из стаканчиков Белый кот и полоса препятствий из стаканчиков Мастер баланса Мастер баланса

На что жалуетесь?

Вернуться